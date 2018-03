Basket. Altro ko per la Bper Lanciano: Francavilla Fontana vince 70-62

LANCIANO. La Bper Lanciano esce sconfitta dal match che metteva in palio il terzo posto in classifica. A passare sul parquet frentano è un gagliardo manipolo di ragazzini, guidato da coach Davide Olive, il Francavilla Fontana tutto dinamicità e pressing che ha messo in seria difficoltà quest'oggi gli uomini di coach Salvemini.

Con Martelli non al meglio, a causa dei postumi di un infortunio alla caviglia patito ad Agropoli, la Bper stenta subito a trovare la via del canestro. Fatta eccezione per J.J. De Vincenzo, che in fase offensiva è l'anima dei gialloblù stasera e che nel solo primo quarto mette a referto 11 punti, la Bper trova sempre il ferro a rintuzzare tutti gli attacchi. Castelluccia con un canestro a fil di sirena segna i punti che valgono il 13 a 18 di prima frazione.

Nel secondo quarto i pugliesi ingranano la quinta e scappano sul +10 quando Hildalgo in penetrazione va a segno a 4 minuti dal riposo. Urge un cambio di marcia anche per gli uomini di Salvemini e infatti Martelli e Polonara riavvicinano i frentani. (27-32).

Alla ripresa delle ostilità Polonara mette a segno due canestri di fila e Lanciano arriva a toccare il-1 (31-32), ma si tratta di un fuoco di paglia, perchè Medizza e D'Agnello tengono sempre avanti gli ospiti. Una tripla di Martelli nel finale porta Lanciano sul 45 a 47.

Ci si attende l'allungo decisivo del Lanciano nell'ultimo periodo, ma Francavilla ha energie inesauribili per attuare un pressing costante che mette Lanciano alle corde. Il resto lo fanno Battaglia e D'Agnello con conclusioni micidiali dall'arco. Quando a 2 minuti dalla fine Castelluccia esce per 5 falli la frittata è ormai fatta e gli ospiti amministrano fino al 62 a 70 finale.

Coach Salvemini a fine partita recrimina per un approccio sbagliato alla contesa da parte dei nostri, tuttavia la classifica non è deficitaria e la sconfitta di stasera a cospetto di una squadra ben organizzata e pimpante non deve far dimenticare quanto di buono il Lanciano ha messo in mostra finora. Domenica prossima i frentani saranno di scena a Bernalda, per un altro turno molto impegnativo, prima della sosta natalizia.

TABELLINO

BPER LANCIANO: Grosso 10, De Vincenzo 19, Martelli 7, Castelluccia 8, Polonara 11, Ucci 6, Di Marco 0, Bomba 0, Muffa 0, Di Matteo n.e.

Coach: Giorgio Salvemini

SOAVEGEL FRANCAVILLA FONTANA: Di Marco 8, D'Agnello 21, Coluzzi 8, Hidalgo 8, Medizza 11, Battaglia 11, Dalovic 3, Di Punzio n.e. Vitale n.e. Urso n.e.

Coach: Davide Olive

Parziali: (13-18 / 14-14 / 18-15 / 17-23)

ARBITRI: Luca Santilli e Michele Fanesi

NOTE: Spettatori 200 circa. Usciti per 5 falli Castelluccia e De Vincenzo (Lanciano)