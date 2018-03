Rugby. Altra prova di forza della Gran Sasso. Regolato 24-19 l'Amatori Capoterra

L'AQUILA. Terza vittoria consecutiva per la Gran Sasso Rugby. Nell'anticipo della decima giornata di Serie A gli abruzzesi battono 24-19 l'Amatori Capoterra, conquistando quattro punti e mantenendo saldamente il secondo posto del girone B, in attesa delle restanti partite previste per domani.

Aria pungente e pubblico numeroso a Villa Sant'Angelo. Nel primo tempo la gara è molto fisica, a tratti nervosa, e registra due calci per parte – ad opera di Sebastiani e Anversa – che fissano il punteggio della prima frazione di gioco sul 6-6. Nella ripresa è proprio Giacomo Sebastiani che schiaccia la prima meta della Gran Sasso: bella azione nella 22 sarda e apertura sulla destra all'ala ex L'Aquila. Il Capoterra sembra soffrire gli abruzzesi, che pressano per tutto il secondo tempo. Dopo i calci di Anversa e Sebastiani, la svolta dell'incontro arriva a metà della ripresa: cartellino giallo a Sainas che, fischiatissimo dal pubblico, risponde con qualche gesto di troppo verso gli spalti. In superiorità numerica, la mischia aquilana si impone dopo una touche e Iezzi schiaccia in meta. Dopo due minuti e un altro giallo ai sardi (Aru), la meta di Suarez – anche in questo caso dopo touche – porta il punteggio sul 24 a 9. Nel finale non succede granché, eccetto un calcio e una meta trasformata negli ultimissimi secondi da parte del Capoterra, che permette agli isolani di conquistare un punto prezioso per la classifica. La gara termina 24-19, tra gli applausi del pubblico.

"All'inizio abbiamo faticato ad adattarci all'interpretazione arbitrale sul raggruppamento penetrante – dichiara a fine gara coach Pierpaolo Rotilio – poi è andata meglio. Avevamo qualcosa in più, soprattutto con i trequarti. La svolta c'è stata con i cambi: eravamo già in vantaggio e i più freschi hanno fatto correre gli avversari, che hanno fatto qualche fallo di troppo”.

Siamo alla terza vittoria consecutiva: “I sardi avevano giocatori di esperienza e alcuni elementi appena acquistati – continua Rotilio – ma è stata una buona prova di maturità. Il bilancio di questa prima parte della stagione è positivo, giochiamo con tutti alla pari e i ragazzi non si lasciano stressare neanche nei momenti difficili. Apprezzo la serenità con cui si allenano, nonostante le condizioni disagiate degli allenamenti, dove finora siamo stati ospitati un po' ovunque”.

Un problema che si risolverà a breve, in quanto la società Unirest (nella persona dell'ingegner Francesco Laurini) ha donato al campo sportivo di Villa l'impianto di illuminazione: “Stiamo aspettando che il Sindaco di Villa Sant'Angelo faccia le pratiche per l'allaccio finale e poi finalmente potremo allenarci sempre sul nostro campo. Riusciremo così a vedere il vero potenziale della squadra e quanto può dare al rugby questo gruppo”, conclude l'allenatore.

GRAN SASSO RUGBY v AMATORI CAPOTERRA 24-19 (4-1)

Gran Sasso Rugby: Pelliccione, Anibaldi (11' st Pallotta), Giampietri, Mancini R. (11' st Feneziani), Sebastiani (25' st Cipriani), Guardiano, Brandizzi, Suarez, Santavenere (4' st Parisse), De Rubeis (11' st Pattuglia), Mancini M., Mercurio, Guerriero (11' st Ciancarella S.), Mannucci (14' st Iezzi), Rossi (4' st Mandolini). All.: Rotilio P.

Amatori Capoterra: Aru, Pirastu (37' st Cauli), Cappai, Panetti, Bousmina, Anversa, Queirolo, Sainas, Pinna, Anouer, Fantuz (4' st Ferrentino), Peddio, Singh, Codo, Madge. A disp.: Carboni, Garau, Maciulis, Baire, Ambus, Falda. All.: Queirolo

Arbitro: Colantonio (Roma)

Marcatori. Primo tempo: 2' cp Sebastiani; 5' cp Anversa; 18' cp Anversa; 22' cp Sebastiani. Secondo tempo: 4' m Sebastiani nt Sebastiani; 8' cp Anversa; 13' cp Sebastiani; 22' m Iezzi nt Sebastiani; 26' m Suarez nt Sebastiani; 28' cp Anversa; 40' m Sainas t Anversa.

Note. Cartellini gialli: 21' st Sainas; 24' st Aru. Parziale primo tempo: 6-6; punti in classifica 4-1; giornata serena, spettatori 350 ca.