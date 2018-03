Rugby. Sempre guai societari per L'Aquila. Gran Sasso ed Avezzano giocano

L'AQUILA. A discapito di una stagione positiva per i risultati fin qui conseguiti in campionato, L'Aquila rugby sta affrontando nelle ultime settimane una delicata situazione societaria.

“L’Assemblea convocata negli scorsi giorni ha dovuto prendere atto della reiterata assenza di una parte dei soci: alcuni mai intervenuti alle riunioni ed altri che, pur avendo presenziato alle passate assemblee, sono risultati assenti proprio a quella di ieri sera (con una sola eccezione di assenza giustificata, quella di Di Vincenzo Dino e C. ).

“Abbiamo, purtroppo, dovuto constatare che disertando l’appuntamento più importante, i soci assenti hanno espresso il loro assoluto disinteresse per le sorti di una squadra che” – sottolinea il Direttore Generale del club, Luigi Fabiani – “nonostante le difficoltà, con impegno e professionalità, sta partecipando da protagonista al campionato al quale è iscritta. Un simile atteggiamento sta paralizzando il lavoro della società che non riesce ad andare avanti neanche nell’amministrazione quotidiana. A tal proposito mi preme specificare che i problemi economici che il club sta affrontando derivano dal completo disinteresse sopra descritto e non dall’operato del nostro settore marketing, erroneamente tirato in ballo su alcuni quotidiani locali. Dopo il rinnovo della fiducia avvenuta ad inizio stagione, infatti, proprio dal settore marketing della società sono arrivate le nuove entrate finanziarie legate a nuove sponsorizzazioni”.

“Naturalmente, come è comprensibile, la situazione generale non permette di reggersi sulle sole entrate commerciali” – chiude Fabiani – “ma sono necessari i contributi dei soci e, come più volte ricordato, il rispetto degli impegni precedentemente assunti nei confronti del club. Una precisazione che mi sembrava necessaria per comprendere appieno la situazione”.

L'assemblea proseguirà questa mattina, presso l’ufficio del primo cittadino Massimo Cialente, con l’auspicio di una nutrita partecipazione di tutti i membri. Convocati Atalanta Supporters, Cianfarano Elio e Cianfarano Valentino, Di Vincenzo Dino e C. Spa, Impresa Mancini srl, Iovenitti Augusto, Marinelli ed Equizi srl, Partecipazioni L’Aquila srl, Pasqua Giacomo, Polisportiva L’Aquila Rugby, So.Al.Co srl e Vittorini Giulio.

Probabile che sia l'ultima chiamata per tutti.

RUGBY GIOCATO. GRAN SASSO OGGI COL CAPOTERRA. AVEZZANO ALL'ESAME VITERBO

Sabato all'insegna della palla ovale. Sarà anticipato al 14 dicembre, infatti, il match tra Gran Sasso e Amatori Capoterra, valevole per la decima giornata del campionato nazionale di Serie A (girone B). Sul campo di Villa Sant'Angelo i ragazzi di Pierpaolo Rotilio affronteranno i sardi, compagine ostica e in netta ripresa, dopo un avvio di campionato stentato. Fischio di inizio del sig. Colantonio di Roma alle ore 14.30.

La Gran Sasso, forte del secondo posto del girone a quota 28 punti, cercherà di bissare la vittoria ottenuta domenica scorsa a Genova contro il Cus. La squadra ha dimostrato un gran carattere, soprattutto nel secondo tempo, dopo aver concluso la prima frazione di gioco sotto di otto punti.

La società, lo staff e i giocatori esprimono cordoglio per la scomparsa del dottor Piergiorgio Desiati, straordinario professionista e punto di riferimento per il tutto il rugby aquilano. L'Asd Gran Sasso Rugby rivolge ai familiari e agli amici le più sentite condoglianze.

Autosonia Avezzano Rugby all’esame Viterbo: domenica (ore 14,30) i gialloneri affronteranno in trasferta la sesta forza del campionato nazionale di serie B – girone D - , che staziona nella parte medio-alta della classifica del torneo con 26 punti.

La squadra di coach Fabio Andreassi è invece penultima con 10 punti, a pari merito con il Padua Ragusa Rugby, che, imponendosi in casa dei marsicani nel match di domenica scorsa, è riuscita nell’operazione di aggancio.