Pallamano. In Serie A la Teckoelettronica vince. Ko invece del Cus Chieti

ABRUZZO. Nel Girone B con un risultato positivo per parte, Ambra e TeknoElettronica Teramo accorciano sulla Terraquilia Carpi, che osservata il proprio turno di riposo. La formazione allenata da Morlacco batte 30-26 il Romagna, ribaltando il 15-16 con cui Ceso e compagni conducevano al termine dei primi 30′. Il Teramo, invece, chiude nel secondo tempo la partita casalinga col Bologna: 34-26 (p.t. 15-13). Seconda vittoria consecutiva per la Nuova Era Casalgrande, trascinata da Lamberti (11 reti) nel 25-31 (p.t. 11-16) sul campo della Farmigea. Vince, infine, anche la Luciana Mosconi Dorica: i marchigiani al Pala Veneto battono nettamente l’Estense, 36-27, anche loro grazie a un secondo tempo in crescendo (p.t. 17-16).

Nel Girone C la Junior Fasano centra in trasferta la sua decima vittoria in altrettanti incontri disputati: 23-36 (p.t. 11-19) dei pugliesi sul campo del Teamnetwork Albatro. Col Benevento fermo, il Fondi vince e aggancia la seconda posizione battendo 25-22 (p.t. 7-11) il CUS Chieti. Anche la Lazio compie un balzo in avanti: è terza dopo aver vinto lo scontro diretto contro il CUS Palermo, 32-24 (p.t. 20-10) il finale. Quarto risultato di giornata, la vittoria – terza stagionale – del Conversano, che passa di misura, sul 25-26 (p.t. 14-12), in casa del Geoter Gaeta.

TeknoElettronica Teramo – Bologna 34-26 (p.t. 15-13)



TeknoElettronica Teramo: Di Marcello, Leodori 2, Marano 2, Barbuti, Gabriele 1, Santucci, Murri 3, Nikocevic 5, Di Giandomenico, Valeri, Vaccaro 9, Lodato, Pagano 11, Di Giulio 1. All: Marcello Fonti

Bologna: Montalto 9, Simiani, Pedretti 7, Sgargetta D, Mula, Ben Hema 1, Garau 3, Corni 3, Cassani, Guerra 1, Bignardi, Ragalbuto. All: Giuseppe Miceli

Arbitri: Simone – Monitillo

La classifica aggiornata del Girone B: Terraquilia Carpi 27, Ambra 24, TeknoElettronica Teramo 24, Romagna 16, Estense 14, Luciana Mosconi Dorica 10, Nuova Era Casalgrande 9, Bologna 6, Farmigea 2.

Fondi – CUS Chieti 25-22 (p.t. 7-11)



Fondi: Antonio 4, Pinto, Panariello, Lauretti, Molineri 4, Di Manno S. 8, Di Cicco G, D’Ettorre 4, Di Manno G. 2, Di Cicco D, Di Manno V. 3, Pestillo, D’Angelis, Amendolagine. All: Giacinto De Santis

CUS Chieti: Giampietro 2, Wolter 2, Paolucci 3, Pieragostino 7, Di Marco, Savini A, Savini M. 1, Anzaldo, Colaprete, Milia, Giuffrida 5, Rigante 2, Mariotti. All: Silvano Seca

Arbitri: Cardone – Cardone

La classifica aggiornata del Girone C: Junior Fasano 30 pti, Benevento 18, Fondi 18, Lazio 17, CUS Palermo 16, Teamnetwork Albatro 12, Conversano 9, CUS Chieti 8, Geoter Gaeta 1