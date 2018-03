Basket. Derby senza storia tra Amatori e Giulianova: vincono 70-58 i pescaresi

PESCARA. L'Amatori si aggiudica con merito il derby della decima giornata di DNB con il Giulianova. Pescaresi sempre in vantaggio, in una gara non bellissima, caratterizzata da errori e precisione migliorabile, da un ritmo non eccelso, ma comunque combattuta ed interessante fino alla fine. Il Giulianova solo in un paio di frangenti si è timidamente riavvicinata, senza riuscire mai a concretizzare l'aggancio. Per il resto, i ragazzi di Fabbri hanno condotto sempre con un vantaggio oscillante intorno ai dieci punti, riuscendo a gestire adeguatamente il vantaggio anche nell'ultimo quarto. Il massimo scarto è stato toccato al 16' (26-12), ma anche nelle battute finali i pescaresi ci sono tornati molto vicini. Assente Dip tra i pescaresi (così come il centro Travaglini tra i giuliesi), è stato Buscaino a sobbarcarsi un duro lavoro soprattutto sotto le plance contro il pivot Marmugi, ma è stato positivo, e cresciuto nel corso della partita, l'apporto di Pepe e Di Donato, oltre che il solito acume in regia di Rajola. Ottimo anche l'impatto del giovanissimo Marco Timperi, sempre più presente nel gioco di coach Fabbri. Tra gli uomini di Francani, l'apporto dei migliori è apparso discontinuo, a parte Marmugi, sempre presente nelle azioni e nei momenti più efficaci del gioco del Globo. Per il tecnico giuliese non ci sono rimproveri da fare ai propri ragazzi, vista la difficile situazione infortuni e conseguente stato degli allenamenti. Fabbri sia augura di mantenere forma ed umiltà per restare il più possibile all'attuale livello di classifica.

AMATORI PESCARA-GLOBO GIULIANOVA 70-58

AMATORI PESCARA: Pepe 17, Rajola 9 , Maino 2 , Buscaino 18 , Masciarelli , Timperi Mar. 12 , Timperi Mat., Di Donato 10 , Di Carmine 2 , Battaglia . All. Fabbri.

GIULIANOVA: Marmugi 21 , Pira , Cianella 3 , Sacripante 2 , Andreani 11 , Mennilli 3 , Caruso 6, Marinucci , Scarpetti , Gallerini 12 . All. Francani.

Arbitri: Santilli e Galassi (Recanati)

Parziali: 13-12; 37-26; 51-46.

Note: 5 falli: nessuno. Tiri da 3: Amatori 7/30 Giulianova 7/23 , tiri da 2: Amatori 21/36 Giulianova 12/35 , tiri liberi: Amatori 7/11 Giulianova 13/16 .