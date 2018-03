Basket. Quinta meraviglia consecutiva del Vasto che espugna 81-71 Roma

ROMA. Quinto successo consecutivo per la Bcc Vasto Basket che supera in trasferta la Stella Azzurra Roma con il punteggio di 81-71. I biancorossi sono stati messi a dura prova dalla giovane squadra capitolina, espressione di un settore giovanile tra i migliori d'Italia.

Nella prima metà di gara i biancorossi hanno lottato punto a punto, salvo poi riuscire a prendere un discreto vantaggio che ha permesso loro di condurre in porto la vittoria. Sugli scudi Serroni, Di Carmine, Dipierro e Durini, che hanno messo insieme un cospicuo bottino di punti. I ragazzi della Stella Azzurra, formazione molto agonistica, hanno dato filo da torcere alla squadra di coach Di Salvatore, che pure aveva preparato la sfida nei minimi dettagli.

Con questa convincente vittoria la BCC Vasto Basket si proietta nelle zone alte della classifica, dopo un avvio di stagione in sordina. Partiti con l'obiettivo della salvezza ora Ierbs e compagni sono proiettati a pieno titolo verso i playoff. Domenica prossima al PalaBCC ci sarà l'importante sfida con il Senigallia, che segue in classifica la BCC Vasto Basket a quota 12 punti.

Stella Azzurra Roma - BCC Vasto Basket 71-81

Stella Azzurra Roma: Giancarli 2, Leonzio 19, Cucci 12, La Torre 5, D'Ascanio M. 5, Alibegovic 4, D'Ascanio 0, Forte 2, Gasperini 0, Smorto 22.

BCC Vasto Basket: Sergio 7, Di Carmine 18, Dipierro 15, Di Tizio 8, Marinelli 0, Ierbs ne. Durini 15, Menna ne, Serroni 18, Bucci ne. Coach: Di Salvatore

Fonte: www.zonalocale.it