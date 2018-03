Rugby. L'Aquila parte male ma poi dilaga. Vittoria 39-6 sull'Accademia Fir

L'AQUILA. Dopo un primo tempo sottotono (10 a 6 il parziale) nella ripresa viene fuori la grinta e la determinazione della squadra aquilana che con una bella prestazione corale porta a casa la partita, superando l’Accademia Fir con il risultato di 39 a 6. Alla fine dell’incontro saranno sei le mete neroverdi: punto di bonus conquistato, quindi, grazie al quale gli uomini di Raineri mantengono il primo posto in classifica ed allungano sulle dirette inseguitrici.

“È stato un primo tempo duro, ma nella ripresa la squadra ha reagito bene, determinata a vincere l’incontro conquistando il bonus per i 5 punti in classifica. Ancora una volta il gruppo è stata l’arma vincente e chi è entrato dalla panchina ha dato tutto, alzando anche il livello del gioco. Abbiamo ottenuto una vittoria importante che ci carica per preparare al meglio il big match di domenica prossima con il Colorno: ci auguriamo di vedere un Fattori altrettanto carico e tanti tifosi pronti a sostenerci in una partita così importante e delicata” – ha dichiarato Ulises Gamboa, allenatore della mischia aquilana.

Sei le mete messe a segno dai neroverdi: due nel primo tempo, realizzate da Michel, oggi schierato ala e giudicato migliore in campo al termine dell’incontro, e quattro nella ripresa. Come detto dal tecnico Gamboa, nel secondo tempo è venuta fuori la grinta della squadra aquilana, determinata a portare a casa la partita. Nella ripresa la squadra neroverde mette dentro più energia e con una bella prova corale viola la linea di meta avversaria con quattro segnature: prima con Lorenzetti che, per due volte, buca la difesa dell’Accademia e poi con il gran lavoro degli avanti, finalizzato da Di Roberto e da Capitan Zaffiri.

Prima della partita i giocatori aquilani sono scesi in campo indossando una t-shirt con la scritta “AAA Soci e CDA cercasi” accompagnati dallo striscione “Basta finte promesse”: un atto di protesta, ma non di rottura, per riportare l’attenzione sulla delicata situazione economica degli stipendi arretrati, delle promesse non mantenute e della poca chiarezza delle ultime settimane. “Ci tengo a dire che la nostra protesta non deve essere letta come una rottura tra la squadra, cioè la parte tecnica, e la società, la parte amministrativa. Noi giocatori di fronte ai problemi economici degli ultimi mesi abbiamo deciso di andare avanti continuando ad onorare i nostri colori: come abbiamo dimostrato anche oggi, ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per onorare la maglia che indossiamo. Vorremmo che facesse lo stesso anche la parte amministrativa della società dove non tutti stanno rispettando l’impegno preso. È fondamentale che tutti i componenti della “squadra” – parte tecnica e parte societaria – facciano il proprio lavoro, è necessaria inoltre maggiore chiarezza e comunicazione tra le parti” – ha dichiarato il capitano Maurizio Zaffiri, portavoce della squadra. Ad ascoltarlo con attenzione il presidente Iovenitti che ha dichiarato di proporre a tutti i soci, nell’assemblea prevista nella serata di domani, di farsi carico di anticipare delle somme di denaro, al fine di versare una mensilità ai giocatori, entro la metà del mese.

L’Aquila Rugby 1936 v Accademia Fir 39 a 6 (10 – 6)

Marcatori: pt 9’ cp Cantoni (0 – 3), 14’ mt Michel (5 – 3), 18’ cp Cantoni (5 – 6), 25’ mt Michel (10 – 6 ); st 9’ cp Matzeu (13 – 6), 15’ mt Lorenzetti, tr Matzeu (20 – 6), 24’ st mt Di Roberto, tr Matzeu (27 – 6), 32’ mt Zaffiri, tr Matzeu (34 – 6), 38’ mt Lorenzetti (39 – 6)

L’Aquila Rugby 1936: Palmisano (6’ st Matzeu); Michel (23’ st Bonifazi), Castle, Mattoccia (6’ st Lorenzetti), Varani; Forte, Speranza; Di Cicco (16’ st Lofrese), Zaffiri, Gorla; Caila, Flammini (18’ st Fiore); Iovenitti (16’ st Brandolini), Cocchiaro (6’ st Subrizi), Milani (17’ st Di Roberto ).

A disposizione: Subrizi, Di Roberto, Brandolini, Fiore, Bonifazi, Lorenzetti, Matzeu, Lofrese.

All: Raineri.

Accademia Fir: Miotto; Lombardo, Gabbianelli, Baruffato (25’ st Paletta), Cisse; Cantoni, Boccarossa; Cornelli, Giammarioli, Ferro; Boccardo, D’onofrio; Bigoni (10’ st Casini), Baruffaldi (34’ pt Sgarbossa), Buonfiglio (25’ st Baruffaldi). A disposizione: Sgarbossa, Casini, Dallavalle, Chiappini, Paletta Richard. All. De Marigny.

arb. Meconi (Roma)

Cartellini: 30’ pt giallo per Milani (L’Aquila), 35’ pt giallo per Boccardi (Accademia).

Man of the match: Michel

Calciatori: L’Aquila Mattoccia tr (0/2), cp Matzeu (1/1), tr (3/4). Accademia Cantoni cp (2/2)

Punti in classifica: L’Aquila Rugby 5 Accademia Fir 0

Note: terreno in buone condizioni; giornata fredda, serena; spettatori 500 circa. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’ex neroverde Luciano Bizzini e in onore di Nelson Mandela.