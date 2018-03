Basket. Domenica c'è il derby Amatori-Giulianova. Impegni esterni per Vasto e Lanciano

ABRUZZO. Torna dopo alcune stagioni il derby tra Amatori Pescara e Giulianova nella decima giornata del girone di andata, un ritorno molto atteso anche perchè le due formazioni abruzzesi si stanno rendendo protagoniste di un buon torneo di DNB. Entrambe infatti occupano la fascia alta della classifica (Amatori al secondo posto unitamente al Rieti, Giulianova quarto unitamente al Vasto, due punti dietro ai pescaresi). Ai giuliesi viene riconosciuta una buona solidità che ha trovato riscontro nel campionato fin qui giocato, nel quale ha ottenuto importanti soddisfazioni, non ultima quella di essere stata l'unica squadra a battere la capolista Latina. Coach Emidio Francani dispone di uomini molto validi per la categoria, a partire dall'ala Danilo Gallerini (16, 6 punti di media/partita) e dal centro Martin Caruso, entrambi ex Roseto come il proprio coach. Altri importanti tasselli sotto le plance sono Marmugi e Travaglini, mentre la regia del gioco è affidata ad Andreani e Sacripanti. E' una squadra che statisticamente segna meno dei pescaresi, ma subisce anche meno canestri. Viene da uno scivolone interno con la NPC Rieti, dopo una partita nella quale ha ceduto solo nella parte finale. In fase positiva da tre turni, dal canto loro, i ragazzi di Fabbri, che in particolare hanno fatto proprie le due trasferte consecutive appena giocate, una delle quali proprio sul campo del Rieti. La squadra mostra di attraverare un buon momento, con i risultati che continuano a premiare il lavoro impostato dallo staff tecnico, ed il sempre maggior minutaggio dei piu' giovani, sempre più integrati nel gioco dei biancorossi. Un entusiasmo anche da parte dei tifosi che lievitano come numero nel corso delle gare giocate in casa, e che si augurano di assistere domenica all'ennesima prestazione positiva dei propri colori, tra i quali aleggiano ancora incertezze sullo stato fisico di Marcelo Dip. Per questo derby ci si attende il pubblico delle grandi occasioni, dato il livello e l'importanza della gara; e la societa', proprio per favorire il maggior afflusso di entusiasmo, ha disposto nuovamente l'ingresso libero. Si gioca domenica 8 dicembre, inizio ore 18.00 agli ordini degli arbitri Luca Santilli e Francesco Galassi di Recanati.



VASTO E LANCIANO IN TRASFERTA A ROMA ED AGROPOLI

Per la BCC Vasto invece trasferta sul campo dell'Azzurra Roma. I ragazzi di coach Di Salvatore se la vedranno contro una formazione ben attrezzata che naviga a metà classifica, ben distante dalle ultime posizioni. I vastesi dovranno far attenzione a non sottovalutare l'avversario, cercando di continuare nel buon momento di prestazioni e risultati. Palla a 2 oggi alle ore 18,00. Con una vittoria gli abruzzesi potrebbero anche agganciare il terzo posto.

La Bper Lanciano infine domenica sarà di scena sul parquet di Agropoli. I frentani sono quarti in classifica nel girone D ed affrontano la prima della classe in una gara che promette spettacolo.