Pallamano. In Serie A il Teramo crolla a Carpi. Turno di riposo per il Cus Chieti

ABRUZZO. Nel Girone B prova di forza della Terraquilia Carpi nello scontro diretto per la prima posizione con la TeknoElettronica Teramo: in terra emiliana la sfida termina 37-21 (p.t. 19-14) in favore degli uomini di Serafini, che si portano così a +6 sugli abruzzesi in classifica. La formazione del tecnico Fonti deve così dividere, ora, la seconda piazza con l’Ambra, reduce dal netto 30-42 (p.t. 14-22) in casa del Bologna. Sale tra le prime quattro del raggruppamento il Romagna dopo il 38-23 (p.t. 19-11) alla Farmigea, mentre la Nuova Era Casalgrande trova tre punti importanti nella parte bassa della classifica dopo il 32-23 (p.t. 17-9) sulla Luciana Mosconi Dorica.

Nel Girone C decima giornata accesa, soprattutto alle spalle della Junior Fasano, che da par suo mantiene il primato battendo 41-20 (p.t. 23-9) il Geoter Gaeta. Dietro ai pugliesi, infatti, sale al secondo posto la neo-promossa Benevento, che s’impone di misura, sul 28-27 (p.t. 14-14), nel match casalingo contro il Teamnetwork Albatro. Campani al secondo posto, subito seguiti dal CUS Palermo, vincitore nello scontro diretto col Fondi, terminato 29-25 (p.t. 16-11); e dalla Lazio, che sorride dopo il 24-25 (p.t. 11-12) maturato al Pala San Giacomo contro il Conversano. Turno di riposo invece per il Cus Chieti.

Terraquilia Carpi – Teknoelettronica Teramo 37-21 (p.t. 19-14)



Terraquilia Carpi: Malavasi, Baschieri, Basic 6, Bellotti 2, Di Matteo 8, Fontanesi, Marrochi 4, Molina 5, Piccinini E. 1, Pieracci, Polito 2, Sperti 4, Tojcic 5, Zoboli M. All: Davide Serafini

TeknoElettronica Teramo: Di Marcello, Marano 1, Barbuti 1, Gabriele, Santucci 1, Murri 2, Nikocevic 1, Luongo, Di Giandomenico, Vaccaro 9, Collevecchio, Lodato, Pagano 6, Di Giulio. All: Marcello Fonti

Arbitri: Di Domenico – Fornasier

La classifica aggiornata del Girone B: Terraquilia Carpi 27 pti, TeknoElettronica Teramo 21, Ambra 21, Romagna 16, Estense 14, Luciana Mosconi Dorica 7, Nuova Era Casalgrande 6, Bologna 3*, Farmigea 2*. * una partita in meno

La classifica aggiornata del Girone C: Junior Fasano 27 pti, Benevento 18, Lazio 17, CUS Palermo 16, Fondi 15, Teamnetwork Albatro 12, CUS Chieti 8, Conversano 6, Geoter Gaeta 1