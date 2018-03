Basket Serie C. Weekend perfetto per Penta e Basketball Teramo

TERAMO. Quinta vittoria stagionale per il Basketball Teramo che supera il Blue Basket Roseto con il punteggio finale di 78-68. Un successo fondamentale per i teramani che salgono al sesto posto in classifica (assieme a Sulmona) ed in piena zona play-off.

Nel primo periodo i teramani spingono sull’acceleratore e con un gioco perfetto in attacco ed in difesa si portano sul +11 (21-10). Anche nel secondo quarto il Basketball Teramo sembra avere in mano la partita riuscendo a mantenere un buon margine di vantaggio +7 (sul 34-27). Nel terzo periodo la reazione di Roseto è da grande squadra, i ragazzi di coach Chiappini riescono ad impattare e superare i biancorossi sul 49-50. Si entra così nella quarta frazione in sostanziale equilibrio; i teramani reagiscono dimostrando di avere più energia in difesa e di essere più lucidi in attacco, riprendendo a giocare di squadra; i biancorossi si portano sul +10 2’30” dalla fine. A nulla servono i tentativi del Roseto di fallo sistematico. I ragazzi di coach Di Francesco sono chirurgici dalla lunetta e portano a casa una vittoria meritata con il punteggio finale di 78-68.

I biancorossi nella prossima trasferta di domenica 8 Dicembre faranno visita al Maccabi Ripalimosani, palla a due alle ore 18:00. Con questa partita si chiuderà il girone di andata.

Seconda vittoria nelle ultime quattro partite invece per il Penta Teramo che sembra essersi messo alle spalle il brutto momento vissuto ad inizio campionato. Dopo la bella vittoria contro Pescara e la bella e sfortunata partita contro il We’re Basket, la formazione biancorossa ha colto la seconda vittoria in trasferta della stagione andando a sbancare il campo degli Amici del Basket con il punteggio di 69-76. Un +7 che non rende merito ai ragazzi di Gramenzi che hanno dominato la partita dal primissimo possesso facendosi recuperare solo nei minuti finali quando ormai i titoli di coda erano già passati.

Dopo essere andati subito sul 10-18 nel corso del primo quarto, il Penta si rilassava consentendo ai ragazzi di Linda Ialacci di chiudere la prima frazione in perfetta parità (18-19). Dal secondo quarto in poi il maggior tasso tecnico dei biancorossi faceva la differenza: Piccinini da sotto e Moretti con le sue penetrazioni spingevano il Penta, dopo aver toccato anche il +11 /20-31 al 17’), a chiudere la prima metà gara in vantaggio di 9 lunghezze sul punteggio di 30-39.

Dopo essere tornati in campo per gli ultimi 20’ di gara, i biancorossi chiudevano la partita. De Dominicis in particolare, ma un po’ tutti i giocatori chiamati a rapporto da Gramenzi, perforavano il canestro dei padroni di casa mettendo a segno un parziale di 7-21 (37-60) che in pratica chiudeva la gara. Dopo avere iniziato l’ultimo quarto avanti di 17 (43-60), il Penta amministrava il vantaggio fino al 36’ (55-74), poi negli ultimi 4’, il prevedibile calo di concentrazione a partita ormai in cassaforte permetteva ai padroni di casa di ridurre lo svantaggio fino al +7 finale (69-76)

Prossimo impegno per il Penta Teramo, domenica prossima, per l’ultima di andata, in casa contro il Campobasket.