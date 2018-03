Serie D. Gioia Giulianova. Pari Celano ed Amiternina. Crollo Sulmona ed Angolana

FANO-AMITERNINA 1-1

ALMA JUVENTUS FANO (4-1-4-1): Ginestra; Clemente, Torta, Nodari, Cesaroni; Lunardini; Muratori (34’st Bracci), Provenzano (34’st Fabbri), Sassaroli, Antonioni; Stefanelli. A disp.: Tonelli, Fatica, Favo, Angelelli, Vitali, Righi, Marconi. All.: Omiccioli.

AMITERNINA (4-5-1): Spacca; D. Lenart, Santilli, Valente, Shipple; L. Lenart (14’st Torbidone), Petrone, Loreti, Gizzi (30’st Federici), Bocchino (36’st Cipolloni); Pedalino. A disp.: Calvaresi, Nuzzo, Conti, Terriaca, Peveri, Cerroni. All.: Angelone

ARBITRO: Rognoni di Arco-Riva

RETI: 39’st Pedalino (AM), 42’st Stefanelli (AL).

NOTE: ammonito Bocchino; angoli 4–2 per l’Amiternina; recupero 2’+3’; spettatori 500 circa.





SULMONA-MACERATESE 0-2



SULMONA: Falso, Ursini, Niccolai, Bensaja (15’st Abdija), Gasperini, Brack, Proietti (21’st Scandurra), Vitone, Ceccarelli, D’Angelo, Bordoni (33’st Montesi). A disposizione. Moggio, Spaho, Cavasinni, Cirina, Marangon, Spigonardi. Allenatore: Antonio Mecomonaco

MACERATESE: Rocchi, Donzelli, Russo, Ruffini, Aquino, Benfatto, Romano, Conti (21’st Perfetti), Ambrosini, Cavaliere (37’st Orta), Gabrielloni. A disposizione: Ciocca, Mania, Pietropaolo, Bonifazi, Romanski, Lattanzi, Troccoli. Allenatore: Grilli

Arbitro: Del Rosso di Molfetta

Reti: 46’pt Ruffini, 42’st Orta

Espulso: D’Angelo (Sulmona) per doppia ammonizioone

Ammoniti: Bensaja, Gasperini, Proietti, Ursini e D’Angelo (Sulmona); Ruffini, Aquino e Ambrosini (Maceratese)

GIULIANOVA-JESINA 2-1



GIULIANOVA: Melillo; Del Grosso (37' st Valentini), Lo Russo; Di Iulio, Catalano, D'Orazio; Puglia (19' st. Esposito) Fantini, Dos Santos, Berretti (29' st. Maschio), Bianchini. A disp.: Farnè, Venneri, Di Gioacchino, De Luca, Broso, Rondina. All.: Ronci

JESINA: Tavoni; Campana, Cardinali M.; Strappini M., Tafani, Tombari; Giansante (17' st. Iazzetta), Cardinali N., Pierandrei, Rossini (33' st. Strappini S.), Ambrosi (4' st. Mbaye). A disp.: Giovagnoli, Tullio, Carnevali, Sassaroli, Bastianelli, Remedi. All.: Bacci

ARBITRO: Marini di Trieste (Assistenti: Morlacchetti-Todisco)

RETI: pt. 15' Berretti (G); st. 19' Fantini (G), 46' Cardinali N. (J)

AMMONITI: Catalano, Bianchini, Melillo del Giulianova.

CELANO-MATELICA 1-1



CELANO: Bartoletti, Colantoni (26'st. Dema), Simeoni (34'st. Semplice), Marfia, Rea, Fuschi, Lancia, Evangelisti, Aquaro, Mercogliano (12'st. Calabrese), Granaiola. A disp: Polidoro, Villa, Salvi, Salatiello, Camilli, Valdes. Allenatore: Luigi Morgante

MATELICA: Spitoni, Silvestrini, Gilardi, Scartozzi, D'Addazio, Ercoli, Moretti, Scotini, Iacchetta (30'st. Gadda), Cacciatore, Martini. A disp: Passeri, Corazzi, Lanzi, Lazzoni, Staffolani, Cognigni, Api, Vitali. Allenatore: Luigino Crescentini.

ARBITRO: Iorio di Torre Annunziata. Assistenti: Pedarra di Foggia e Angiolillo di Orvieto. MARCATORI: 17'st. Cacciatore (M), 46'st. Aquaro (C)

NOTE: Ammoniti: Iacchetta (M); Colantoni, Calabrese (C)

RECUPERO: 0'pt.; 3'st.

CIVITANOVESE-ANGOLANA 2-0



CIVITANOVESE: Cattafesta, Squarcia (Buonaventura 33´ s.t.), Schiavone, Tarantino, Comotto, Morbiducci, Boateng, Zivkov (Emiliozzi 48´ s.t.), Pazzi, Bolzan (Trillini 21´ s.t.), Forgione; All Osvaldo Jaconi. A disp: Chiodini, Baiocco, Diamanti, Foresi, Poli, Sako.

RENATO CURI ANGOLANA: Lupinetti, Natalini, Cancelli, Di Camillo, Di Francia, Mendoza Zuccotti (Di Domizio 15´ s.t.), Fedele(Sanci 15´ s.t.), Farindolini, Colella (Isotti 18´ p.t.), Vespa, Melone; All Giuseppe Donatelli. A disp: Angelozzi, Cialini, Miani, Scordella, Libi Alizadeh, Della Sciucca

Arbitro: Alberto Santori (Este)

Assistenti: Michele Redaelli (Pesaro); Gabriele Avellani (L´Aquila)

Marcatori: Pazzi rig (12´ p.t.), Forgione (26´ s.t.)

Ammoniti: Forgione (28´ p.t. comp non reg), Bolzan (47´ s.t. simulazione), Squarcia (13´ s.t. gioco falloso), Melone (25´ s.t. gioco falloso)

Note: Angoli (1-5); Recuperi (2´ p.t, 4´ s.t.)