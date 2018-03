Rugby. Pareggio prezioso per L'Aquila che fa 9-9 col Valpolicella e resta primo

L'AQUILA. Nell’ottava giornata di campionato i neroverdi tornano a casa con il secondo pareggio stagionale: sul campo della formazione veneta del Valpolicella termina 9 pari; due i punti conquistati in classifica che permettono al club aquilano di mantenere la prima posizione ad una lunghezza di distanza dall’inseguitrice Colorno.

“E’ stata una partita dura, proprio come ce l’aspettavamo; purtroppo abbiamo peccato di indisciplina e ne abbiamo pagato le conseguenze, ritrovandoci a giocare per venti minuti con un uomo in meno a causa dei due cartellini gialli rimediati (uno per tempo). Per quanto riguarda il gioco pur avendo avuto un buon livello di conquista del pallone non siamo riusciti a concretizzare il possesso, andando a segno solo con i tre calci di punizione. Ora torniamo a casa motivati a recuperare: dobbiamo rimboccarci le maniche, fin dall’allenamento di domani, e lavorare sodo, con umiltà e convinzione, per preparare al meglio il prossimo turno che ci vedrà ricevere al Tommaso Fattori l’Accademia Fir (domenica 8 dicembre, ore 14.30)” – questo il commento del tecnico neroverde Raineri al termine del match.

Rugby club Valpolicella v L’Aquila Rugby 1936 9 – 9 (0 – 6).

Rugby club Valpolicella: Etcheverry, De Leo, Venturini, Roman, Saccomani, Massalongo, Musso, Previato, Pivetta (30’ st. Burati), Fraccaroli, Bianchi (35’ st. Fratalocchi), Filippini, Momi, Frapporti (20’ st. Savoia), Ferrari (35’ st. Brancalion).

A disposizione: Carraro, Damoli, Fierro, Zardini.

Allenatore: Zanella

L’Aquila Rugby: Biasuzzi; Bonifazi, Varani, Antonelli (20’ st Mattoccia), Santillo (36’ st Speranza); Matzeu (20’ st Forte), Michel; Davis (30’ st Ceccarelli), Zaffiri, Di Cicco; Cialone (36’ st Fiore), Caila; Brandolini (10’ st Milani), Subrizi (20’ st Cocchiaro), Breglia (10’ st Iovenitti).

A disposizione: Milani, Cocchiaro, Iovenitti, Fiore, Speranza, Forte, Mattoccia, Ceccarelli.

All. Raineri

arb. Bertelli (Ferrara)

Marcatori: pt 5’ cp Biasuzzi (0 – 3), 44’ cp Biasuzzi (0 – 6); st 7’ cp Etcheverry (3 – 6), 13’ cp Etcheverry (6 – 6), 26’ cp Etcheverry (9 – 6), 35’ cp Biasuzzi (9 – 9).

cartellini: 32’ pt giallo per Breglia (L’Aquila); 12’ st giallo per Santillo (L’Aquila)

Serie A – Girone 1 – VIII giornata - 01.12.13

RC Valpolicella v L’Aquila Rugby 9 – 9 (2 – 2)

Pro Recco v Firenze Rugby 1931 26 – 20 (5 – 2)

Rugby Udine v Rugby Colorno 28 – 33 (1 – 5)

Rugby Brescia v Rubano Rugby 21 – 13 (4 – 0)

Romagna RFC v Franklin&Marshall Cus Verona 14 – 23 (0 – 4)

Accademia FIR v Lyons Piacenza 20 – 36 (0 – 4)