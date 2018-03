Pallavolo. La Sieco Service Ortona domani nella tana del Castellana Grotte

ORTONA. La brillante prova della settimana scorsa che apre alla via della continuità, portando a due i successi consecutivi in campionato, verrà ricercata anche domenica, quando si tornerà a giocare ad Ortona. L'avversario, la Materdominivolley.it Castellana Grotte, nonostante la classifica deficitaria sarà una squadra da prendere con le molle. I pugliesi infatti sono in crescita, tanto che gli unici due punti all'attivo sono stati conquistati nelle ultime due giornate, nelle partite contro Cassa Rurale Cantù e Caffè Aiello Corigliano.

Dall'altra parte però, anche Ortona sta evidenziando una forte impennata sotto il profilo tecnico/tattico e di condizione, tanto da mettere in cassaforte sei importantissimi punti negli ultimi due turni.

La classifica inizia ora a sorridere ai ragazzi di Nunzio Lanci, che occupano la settima piazza a quota 10. Ma le distanze sono ancora brevi e, un ulteriore risultato positivo in questo fine settimana, potrebbe far compiere all'Impavida un altro balzo in avanti non indifferente.

Ma la Materdominivolley.it sarà famelica, bramosa di ottenere un risultato positivo per tentare di allontanarsi dalle zone calde. La formazione allenata da coach Vincenzo Fanizza, potrà contare sull'entusiasmo dei giovani (organico con età media molto bassa) e sulla classe ed esperienza dell'opposto Cazzaniga, attualmente terzo nella speciale classifica di rendimento per punti realizzati (124 in 24 set disputati) e del acquisto di Enrico Libraro.

Si preannuncia perciò un match tutto da seguire, in cui ancora una volta il tifo di casa potrebbe influire e spingere i portacolori ortonesi verso un nuovo successo. Il fischio di inizio è fissato come sempre per le ore 18.

Alla vigilia della gara ha parlato il giocatore dell'Impavida Giuseppe Zito: "Sarà una partita con tante insidie perché è una squadra che lotta per fare punti e gioca con grinta, quindi cercheranno di metterci in difficoltà. Se riusciremo però a fare una buona partita la vittoria potrà essere nostra.

Castellana ha sicuramente un giocatore come Cazzaniga, molto esperto e di livello e che noi abbiamo già incontrato nella scorsa stagione".