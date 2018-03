Pallamano. In Serie A nuovo successo de Teramo. Ko casalingo per il Cus Chieti

ABRUZZO. Nel Girone B primato della Terraquilia Carpi, che non conosce ostacoli nemmeno alla nona giornata: 28-27 (p.t. 16-14) in un match combattuto con l’Ambra, che chiude al terzo posto nel suo girone. Seconda posizione alla TeknoElettronica Teramo dopo il netto 22-42 (p.t. 7-23) maturato in casa dell’Estense, al termine di una sfida mai in discussione. Secondo successo stagionale importante per il Bologna, che batte 33-30 la Farmigea, recuperando lo svantaggio del primo tempo (13-16). A completare il quadro dell’ultima giornata del girone d’andata in Serie A, il 22-32 (p.t. 10-18) con cui il Romagna fa bottino pieno sul 40×20 della Nuova Era Casalgrande.

Nel girone C dietro alla Junior Fasano, a punteggio pieno dopo il 38-24 (p.t. 21-12) odierno contro la Lazio, una classifica cortissima. La seconda piazza è del Fondi, che divide però il piazzamento col Benevento: i campani battono 29-27 il Geoter Gaeta, ribaltando il 13-14 in favore dei laziali al termine della prima frazione di gioco. Risalgono la graduatoria anche CUS Palermo e Teamnetwork Albatro: le due siciliane battono rispettivamente il Conversano 27-25 (p.t. 13-11) e il CUS Chieti in trasferta, con la contesa terminata 24-28 (p.t. 13-14).

Estense – TeknoElettronica Teramo 22-42 (p.t. 7-23)



Estense: Ansaloni, Anania 1, Marcello Tosi, Castaldi 3, Nardo 1, Resca 3, Giacomo Sacco 4, Succi 3, Giuseppe Sacco, Matteo Tosi 1, Rossi, Stabellini 6, Hristov A, Hristov V. All: Lucio Ribaudo

TeknoElettronica Teramo: Di Marcello M, Leodori 4, Marano 1, Barbuti 2, Gabriele 4, Santucci, Murri 5, Nikocevic 10, Di Giandomenico, Vaccaro 11, Collevecchio, Lodato 1, Pagano 4. All: Marcello Fonti

Arbitri: Romana – Romana

La classifica aggiornata del Girone B: Terraquilia Carpi 24 pti, TeknoElettronica Teramo 21, Ambra 18, Estense 14, Romagna 13, Luciana Mosconi Dorica 7, Bologna 6, Nuova Era Casalgrande 3, Farmigea 2.

CUS Chieti – Teamnetwork Albatro 24-28 (p.t. 13-14)



CUS Chieti: Colaprete, Mariotti, Anzaldo, Giampietro 2, Wolter 1, Paolucci 6, Pieragostino 2, Di Marco, Savini A. 1, Savini M. 4, Milia, Pellegrini S. 4, Rigante 4, Pellegrini D. All: Silvano Seca

Teamnetwork Albatro: Mincella, Atanasio, Calvo A. 4, Brancaforte 9, Giannone 5, Conigliaro 6, Calvo M. 2, Ragusa 1, Di Stefano 1, Quattrocchi, Ben Hamida, Russello. All: Giuseppe Vinci

Arbitri: Pietraforte – Zappaterreno

La classifica aggiornata del Girone C: Junior Fasano 24 pti, Fondi 15, Benevento 15, Lazio 14, CUS Palermo 13, Teamnetwork Albatro 12, CUS Chieti 8, Conversano 6, Geoter Gaeta 1