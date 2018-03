Serie D. Hurrà Giulianova e Sulmona. Tutto storto per Celano, Angolana ed Amiternina

AMITERNINA-FERMANA 0-2

AMITERNINA (4-4-2): Spacca 5.5; D.Lenart 6, Nuzzo 6 (42’ st Cerroni sv), Santilli 5,5, Mariani 6; Gizzi 6, Petrone 6, Loreti 6,5, Torbidone 5,5 (22’ st L. Lenart sv); Pedalino 6, Bocchino 5,5 (19’ st Conti 5,5). A disp: Calvaresi, Shipple, Federici, Peveri, Cipolloni, Terriaca. All. Angelone 5,5.

FERMANA (4-4-2): Boccanera 7; Mauro 6,5, Marini 6, Savini 6, Bartolucci 6; Marcolini 6, Misin 7; D'Errico 7 (47’ st Romano sv), Vita 6; Negro 6 (45’ st Bellucci sv), Bartolini 5.

A disp: Savut, Miecchi, Vallorani, Iovannisci, Marinucci, Santoni, Mariani. All. Boccolini 6,5.

ARBITRO: Citarella di Matera 6

RETI: 1’ st Misin, 44’ st D'Errico.

NOTE: Spettatori 300 circa. Espulsi al 13’ st Mariani (A) e 35’ st Bartolini (F) per doppia ammonizione. Al 20’ st allontanato Angelone, allenatore dell'Amiternina, per proteste. Ammoniti: Loreti, Savini, Mariani, Bartolini. Angoli: 5-3. Recupero: pt 2', st 6'.



ANCONA-GIULIANOVA 0-1

ANCONA (4-3-3): Lori 6; Barilaro 6,5, Cacioli 6, Capparuccia 5 (6' st Morbidelli 6), Di Dio 6,5; Bambozzi 6, Mallus 5, D’Alessandro 5,5 (18' st Degano 5); Sivilla 5,5 (6' st Cazzola 5), Tavares 5, Bondi 5,5. A disp.: Niosi, Cilloni, Fabi Cannella, Gelonese, Biso, Pizzi. All. Cornacchini 5.

GIULIANOVA (4-3-3): Melillo 6; Del Grosso 7, Catalano 7, D’Orazio 7, Lorusso 6,5; Fantini 7, Berretti 6,5, Di Iulio 6; Bianchini 5,5 (45' st Di Gioacchino sv), Dos Santos 7 (37' st Broso sv), Esposito 6,5 (15' st Puglia 6). A disp.: Farnè, Venneri, Valentini, Zouhri, Rinaldi, Rondina. All. Ronci 7.

ARBITRO: Minotti di Roma.

RETI: 42' pt Dos Santos.

NOTE: osservato un minuto di raccoglimento in memoria della vittime dell'alluvione in Sardegna. Spettatori 1900 circa (paganti 603 con 123 tifosi ospiti, abbonati 1231). Ammoniti: Tavares, Catalano, Fantini, Melillo, Di Iulio. Angoli: 9-3. Recupero: pt 1', st 5'.

RENATO CURI-SULMONA 0-2

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Lupinetti 5,5; Natalini 6, Di Camillo 5,5, Di Francia 5, Cancelli 6; Sparvoli 5,5, Farindolini 6, Vespa 6, Forlano 5,5 (30´pt Mendoza Zuccotti sv); Colella 5,5 (38´st Sanci sv), Bongermino 5,5 (24´st Scordella sv). A disp. Angelozzi, Quitadamo, Miani, Cialini, Isotti, Fedele. All. Donatelli 5,5.

SULMONA (4-4-2): Falso 6; Gasperini 6, Cirina 6,5, Brack 7, Nicolai 6; Bordoni 6 (29´ st Proietti sv), Bensaja 6,5, Vitone 7, Montesi 6 (6´st Abdija 6); Ceccarelli 6,5 (41´st Scandurra sv), D´Angelo 7. A disp. Moggi, Ursini, Spaho, Spinogardi, Marangon, Cavasinni,. All. Mecomonaco 6,5.

ARBITRO: Scatigna di Taranto 6.

RETI: 4´st aut. Di Francia (R), 14´st D´Angelo (S).

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Montesi, Sparvoli, Mendoza Zuccotti. Angoli: 4-9. Recupero: 2´pt, 4´st.

AGNONESE-CELANO 2-1



OLYMPIA AGNONESE (4-4-2): Biasella 7; Pifano 6,5 Antonelli 6,5 Litterio 6,5 De Paulis 5,5; Ricamato 7,5 Rolli 6,5 Partipilo 6 Mancini 6 (30’ st Dametti sv); Morante 6 (43’ st Wade sv) Keita 6,5 (47’ st Orlando sv). A disp: Vescio, Patriarca, Catalano, Vinciguerra. All. Urbano 6,5.

CELANO (4-3-3): Bartoletti 6,5; Colantoni 6 Rea 6 Fuschi 6 Bordi 5,5; Marfia 6,5 Lancia 6 (29’ st Salatiello sv) Granaiola 6,5; Aquaro 6,5 Calabrese 6,5 (21’ st Mercogliano 6) Dema 6 (38’ st Valdes sv). A disp: Polidoro, Villa, Semplice, Simenoni, Evangelisti, Marchetti. All. Tizzi 6 (Morgante squalificato).

ARBITRO: Luciani di Roma 6.

RETI: 2’ pt Morante (A), 12’ pt Aquaro (C), 41’ st Ricamato (A).

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: De Paulis, Ricamato, Litterio. Al 47’ st espulso Bordi (C) per gioco falloso. Angoli: 5-3. Recupero: pt 2’, st 4’.