Basket. Altra vittoria del Giulianova. Superata 73-55 la resistenza del Fondi

FONDI. Seconda vittoria consecutiva per la Globo Giulianova che sembra essersi messa alle spalle le due sconfitte subite ad inizio mese di novembre. Alla vittoria contro la corazzata Latina di domenica scorsa, ha fatto il paio il successo in esterna conquistato sul campo della Virtus Basket Fondi. il +18 finale (55-73), arrivato in una gara dove non è potuto essere della partita il lungo Marmugi, è frutto di una prestazione corale di primissimo livello dove tutti hanno fatto la loro parte ed impreziosita dalle belle performance di Andreani, top scorer con 22 punti e Caruso, uno che raramente esegue la scelta sbagliata.

Senza uno dei migliori giocatori di questo inizio stagione, Marmugi, uno che sta viaggiando a 14 punti e 6 rimbalzi di media, la Globo di coach Francani ha iniziato la partita con un po' di tensione addosso. La paura di sbagliare ed i due falli sanzionati a Sacripante, nei primi 5' di gara, non hanno permesso ai giallorossi di esprimere il loro consueto basket consentendo ai padroni di casa di rimanere attaccati alla partita (18-21 al 10').

A partire dal secondo quarto il match cambiava faccia. Caruso saliva di tono, sia come uomo squadra che come realizzatore, e pian piano la Globo Giulianova iniziava un inarrestabile allungo sfiancando la resistenza di un Fondi parso privo di grinta in difesa e senza idee in attacco, con il solo Lilliu a sorreggere in pratica tutto il peso offensivo.

Lollo Andreani con 22 punti finali era il finalizzatore principe degli schemi giallorossi ma un po' tutti mettevano il loro mattoncino alla causa giuliese: Travaglini, ottima la sua gara, e Gallerini, chirurgico in attacco, creavano non pochi problemi alla difesa laziale e gli stessi Cianella e Scarpetti quando messi in campo ripagavano ampiamente la fiducia dello staff tecnico.

Il vantaggio della Globo che toccava il +9 a metà gara (33-42) nei due quarti finali cresceva inesorabilmente minuto dopo minuto fino ad arrivare in chiusura di partita sul +18 (55-73). Per i giallorossi questa è la sesta vittoria stagionale, terza conquistata lontano dal PalaCastrum.

Prossimo impegno per la Globo Giulianova, domenica prossima in casa contro la forte Npc Rieti.

VIRTUS BASKET FONDI - GLOBO GIULIANOVA 55-73 (18-21, 33-42, 41-52)

Virtus Basket Fondi: Di Manno 3, Pietrosanto 6, Romano 6, Cappiello 10, Fazzone ne., Lilliu 14, Di Rocco 2, Gattesco 1, Porfido 11, Di Marzo 2. All. Di Fazio F.

Globo Giulianova: Pira ne., Cianella 3, Sacripante 3, Andreani 22, Mennilli, Caruso 19, Marinucci, Travaglini 9, Scarpetti 3, Gallerini 14. All. Francani E.