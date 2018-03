Rugby. Turno di riposo per L'Aquila e Gran Sasso. Ferma in Serie B anche l'Avezzano

L'AQUILA. Domenica di riposo per il campionato nazionale di Serie A. Approfittando della pausa, domenica 24 novembre la Gran Sasso parteciperà a un evento organizzato all'interno del centro commerciale Globo Center: Winter Collection.

Winter Collection è una sfilata di moda, curata da Paolo Del Vecchio e Melania Fonte, organizzata dal Globo Center in zona Campo di Pile a L'Aquila. L'iniziativa vede la partecipazione degli esercenti presenti all'interno del centro commerciale: Strada 149, Dino Milani, Emarò Calzature, 7 Camicie, Chicco, Retro' , Yamamay , Leccalecca, Vanity e Camicie Cordone. E' proprio grazie a quest'ultimo, concessionario del marchio Lauquen e partner commerciale di Gran Sasso Rugby, che sarà possibile vedere gli atleti grigiorossi sfilare nel pomeriggio di domenica. Per una volta, i ragazzi allenati da Rotilio non correranno su un campo di gioco, ma saranno testimonial degli eleganti abiti di Camicie Cordone. Un modo carino per poter trovare i regali di Natale, osservandoli sfilare e discutendone con gli amici mentre si sorseggia un prosecco.

Per quanto riguarda il rugby giocato, dopo la pausa di campionato, il prossimo 1 dicembre la Gran Sasso osserverà il turno di riposo forzato dal ritiro dal campionato dell'Amatori Catania. Gli abruzzesi torneranno in campo domenica 8 dicembre a Genova, nella difficile trasferta contro il Cus quinto in classifica. Dopo sette giornate, la Gran Sasso guida il girone B di Serie A con 24 punti.

Ferma anche L'Aquila, prima in classifica dopo il successo del weekend scorso contro il Brescia. Alla ripresa del campionato il primo dicembre i neroverdi faranno visita al Valpolicella, formazione che naviga a metà classifica.

TURNO DI RIPOSO ANCHE IN SERIE B PER L'AVEZZANO

Dopo sette giornate, domenica 24 novembre, il campionato di serie B osserverà un turno di riposo.

La posizione in classifica dell’Autosonia Avezzano Rugby non rispecchia assolutamente i valori espressi sul campo. Ad eccezione della prima partita della stagione disputata contro il Rieti, dove il pareggio conseguito ha lasciato molto amaro in bocca e della debacle in quel di Colleferro, la squadra si è espressa a buoni livelli in tutti gli altri incontri. Nonostante le due sconfitte consecutive rimediate negli ultimi 15 giorni contro le prime della classe, si è avuta dimostrazione del buon lavoro che si sta portando avanti.

L’allenatore Fabio Andreassi, alla sua prima esperienza come guida tecnica dei gialloneri, ha avuto bisogno di qualche settimana per far capire ai propri atleti il suo modo di interpretare il gioco del rugby ma i risultati iniziano a vedersi: buona l’organizzazione e la velocità di gioco, ottime le touche, qualcosa da rivedere in difesa.

I ragazzi continuano a lavorare alacremente sottoponendosi a dure sedute di allenamento sia sul campo che in palestra, il preparatore atletico, Corrado di Stefano, segue la propria tabella di marcia per consentire a tutti di essere sempre al top della forma.

Unica nota dolente è la mancanza di realtà economiche che possano dare una mano alla società della Presidente Sonia Sorgi. Gli impegni sono molti considerando tutte le categorie e la manutenzione della struttura e le entrate sono veramente al lumicino. In questo momento di recessione trovare un main sponsor è molto difficile, ma basterebbe che tante imprese del territorio contribuissero con piccole somme per raggiungere una tranquillità finanziaria che permetterebbe di lavorare con più serenità.