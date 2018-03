Serie D. Il Sulmona crolla. Hurrà Celano. Nel derby pari Giulianova-Amiternina. Pari Angolana

SULMONA-ANCONA 0-3

SULMONA (4-2-3-1): Falso 5; Gasperini 5,5, Brack 5,5, Cirina 5,5 (15' st Scandurra 5), Nicolai 4,5; Vitone 6, Bensaja 5; Proietti 5,5 (25' st Taormina sv), D’Angelo 5,5, Montesi 5 (15' st Ursini 5,5); Ceccarelli 5. A disp.: Moggio, Abdija, Spaho, Cavasinni, Marangon, Bordoni. All. Mecomonaco 5,5.

ANCONA (4-3-3): Lori 7; Barilaro 6,5, Cacioli 7, Capparuccia 7, Fabi Cannella 6,5; Bambozzi 7 (32' st Morbidelli sv), Mallus 7 (25' st Gelonese sv), D’Alessandro 7; Bondi 7,5, Tavares 7 (34' st Cazzola sv), Sivilla 8. A disp.: Niosi, Cilloni, Pizzi, Hidalgo, Degano, Biso. All. Cornacchini 7.

ARBITRO: Fourneau di Roma 5,5.

RETI: 10' pt e 26' pt Sivilla, 5' st Bondi.

NOTE: spettatori 1200 circa con circa 150 tifosi dorici. Prima della partita osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Raimondo D'Inzeo, campione olimpico di equitazione. Ammoniti: Bensaja, Mallus, Vitone, Tavares. Angoli: 3-4. Recupero: pt 1', st 4'.

CELANO-CIVITANOVESE 2-0

CELANO: Bartoletti, Colantoni, Bordi, Marfia, Rea, Fuschi, Lancia (37'st. Salvi), Granaiola, Aquaro, Calabrese (19'st. Semplice), Dema (27'st. Mercogliano). A disp: Polidoro, Villa, Simeoni, Salatiello, Valdes, Marchetti. Allenatore: Luigi Morgante.

CIVITANOVESE: Cattafesta, Botticini (12'st. Zivkov), Schiavone, Coccia, Morbiducci, Diamanti, Buonaventura, Rovrena, Pazzi (15'st. D'Ancona), Bolzano (19'st. Forgione), Boateng. A disp: Chiodini, Perillo, Sako, Squarcia, Tarantino, Trillini. Allenatore: Jaconi.

ARBITRO: Luca Capasso di Firenze. Assistenti: Gambini e Li Volsi di Firenze.

MARCATORI: 2'st. Marfia, 8'st. Dema

NOTE: Ammoniti: Rovrena (Civ.), Marfia (Cel.)

RECUPERO: 1'pt.; 3'st.

GIULIANOVA-AMITERNINA 1-1

GIULIANOVA: Farnè, Del Grosso, Lo Russo, Di Iulio, Catalano, D'Orazio, Rinaldi (10° s.t. Puglia), Fantini, Dos Santos, Esposito, Broso (15° s.t. Berretti). A disp. Natali, Venneri, Valentini, De Luca, Di Gioacchino, Bianchini, Iachini. All. Donato Ronci

AMITERNINA: Spacca, Dawid Lenart, Mariani, Valente, Santilli, Loreti, Gizzi, Petrone (41° s.t. Federici), Pedalino (49° s.t. Cerroni), Torbidone (30° s.t. Lukasz Lenart), Bocchino. A disp. Calvaresi, Nuzzo, Conti, Peveri, Holzknecht, Terriaca. All. Vincenzino Angelone

Arbitro: Andrea Bendandi di Ravenna

Reti: 22° p.t. Catalano, 22° s.t. Torbidone

Ammoniti: Di Giulio, Rinaldi, Valente, Mariani, Torbidone

Note: al 29° s.t. Spacca para un rigore a Berretti

TERMOLI-ANGOLANA 2-2

TERMOLI: Patania, Viteritti, Di Mercurio, Ibojo, Troiano (73´ Forò), Testa, Basso (65´ D´Alessio), Calabrese, Miani, Mandorino, Genchi (85´ De Tommaso)

All: Giacomarro

A disp: Teoli, Fulvio, Gagliano, Giordano, Palmitessa, Santoro

RENATO CURI ANGOLANA: Angelozzi, Ricci, Cancelli, Di Camillo, Di Francia, Farindolini, Carpegna, Forlano (83´ Mendoza), Colella (81´ Bongermino), Vespa (84´ Sanci), Pagliuca

All: Donatelli

A disp: Lupinetti, Cialini, Quitadamo, Miani, Sparvoli, Onesti

Arbitro: Vittorio Di Gioia di Nola

Marcatori: 31´ rig. Miani (T), 36´ Colella (RCA), 50´ Genchi (T), 91´ Pagliuca (RCA)

Ammoniti: 3´ Pagliuca (RCA), 41´ Ricci (RCA), 44´ Ibojo (T), 51´ Forlano (RCA)

Espulsi: 91´ Sanci (RCA), 93´ Mandorino (T) e Ricci (RCA)