Basket. Pronto riscatto per l'Amatori Pescara. Superato 74-59 il Senigallia

PESCARA. Pronto ritorno alla vittoria per l'Amatori che supera con merito il Goldengas Senigallia (74-59). Partita vivace, in equilibrio per i primi quindici minuti, poi ha gradualmente prevalso la maggiore determinazione e precisione dei pescaresi soprattutto nel tiro da fuori. Ospiti aggressivi solo a tratti, non sono riusciti a recuperare lo svantaggio che ha toccato il picco massimo al 29' (59-42). Ultima frazione con i ragazzi di coach Fabbri che non hanno mai fatto scendere al di sotto dei dieci punti il vantaggio, nonostante l'accresciuta pressione dei marchigiani, e che hanno così saputo amministrare senza rischi il margine vincente. Brutto infortunio a Maino al 16' (non è poi più rientrato), che ha costretto, tra i piccoli, a fare gli straordinari a Pepe e Rajola, autori, insieme a Di Donato, di una eccellente prestazione. Quindi, terzo posto salvaguardato, ma ora si profilano all'orizzonte due trasferte difficili, Rieti e Orvieto, prima del derby interno dell'8 dicembre con il Giulianova. Ma la squadra ha dimostrato di trovarsi in un buon stato di forma che lascia spazio ad un cauto ottimismo.

AMATORI PESCARA - GOLDENGAS SENIGALLIA 74 - 59



AMATORI PESCARA: Pepe 20 , Rajola 16 , Maino , Buscaino 8 , Masciarelli , Timperi Mar. 4 , Timperi Mat., Di Donato 21 , Di Carmine , Dip 5 . All. Fabbri.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Pierantoni 7 , Maddaloni 13 , Savelli , Catalani 8 , Meccoli Matejka 6, Battisti 9, Perini 12 , Pasquinelli , Sartini 4, Cicconi Massi . All. Valli.

ARBITRI: Ciccodicola e Cardano di Roma.

Parziali: 16-13; 41-27; 59-44.

Note: 5 falli: nessuno. Tiri da 3: Amatori 10/23 (43%) Goldengas 5/20 (25%) , tiri da 2: Amatori 16/31 (52%) Goldengas 16/29 (55%) , tiri liberi: Amatori 12/15 (80%) Goldengas 12/18 (67%) .