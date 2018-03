Pallavolo. La Sieco Service Ortona cerca il riscatto domenica col Brolo

ORTONA. Sarà una domenica importante per la Sieco Service Impavida Ortona, una giornata fondamentale per ripartire dopo la debacle di Avellino, dove la scorsa settimana la formazione ortonese è stata sconfitta dalla Sidigas HS.

Gli uomini di Nunzio Lanci vorranno assolutamente riassaporare il gusto della vittoria, che manca dalla seconda giornata quando, nell'unico match di campionato giocato finora ad Ortona, gli Impavidi hanno avuto la meglio sull'Itely Milano per 3-0.

L'avversario di questo quinto turno sarà l'Elettrosud Brolo, una squadra che non sta vivendo una situazione felice: per i siciliani quattro sono le sconfitte su quattro incontri disputati, zero sono invece i set vinti fino a questo momento. Ma nonostante la classifica deficitaria degli ospiti, l'impegno di questo fine settimana non deve essere sottovalutato. Brolo scenderà in campo per fare risultato e conquistare i primi punti della stagione.

La Sieco, da parte sua, dovrà stare attenta e dare il massimo sul mondoflex del palasport di via Papa Giovanni XXIII per far tornare a gioire il proprio pubblico. Lanci e compagni daranno sfogo a tutte le proprie energie per ritrovare il successo, condito da una prestazione convincente.

Sarà una partita, dunque, densa di motivazioni per entrambe le formazioni, in cui servirà anche una giusta direzione di gara, che sarà assicurata dalla coppia Perri Giampiero-Moratti Frederick, i due arbitri designati per l'incontro.

Detto ciò, la parola passa al campo, che domenica dirà se la Sieco avrà ripreso la sua scalata verso le zone alte o se l'Elettrosud Brolo avrà messo in cassaforte i suoi primi punti in campionato.