Hockey Prato. Importante successo dell'Avezzano sul campo del Campagnano

AVEZZANO. In una delle partite piu' "calde" del girone C della serie B di hockey prato, l'Avezzano porta a casa tre punti importantissimi. I marsicani tornano da Campagnano (Roma) con una bella vittoria siglata da un goal di Radji, l'atleta indiano ormai al suo quarto anno con la divisa biancoverde. "Una partita tesa, ma bella ed equilibrata" riporta il Presidente Serone appena tornato dalla trasferta domenicale. Con questa vittoria l'Avezzano si porta in testa al girone a pari merito con l'HC EUR e anche per quest'anno, la corsa ai play off si preannuncia dura e in salita, ma sicuramente vedrà l'Avezzano fra i protagonisti principali.

Da segnalare l'esordio sui campi da gioco della formazione Under 12 Mixed, che Sabato scorso a Roma, nel nuovissimo campo di Via Avignone, ha disputato le prime due partite contro il Butterfly e Campagnano. Il progetto di rifondazione delle giovanili dell'Avezzano e' iniziato un anno e mezzo fa ed e' supportato da De Santis, Ferri e Orfanelli che con la collaborazione degli alteti piu' giovani della prima squadra, stanno cercando di ricreare un movimento dell'hockey prato fra i bambini e le bambine avezzanesi.

L'Avezzano è sceso in campo con i seguenti giocatori: T.Di Battista (P), G.Colizza, P.Cerasani (K), P.Fracassi, M.Palumbo, M.Casoli, B.Radji, L.Carnevale, E.Cucinotta, E.Berardini, M.Cipriani, G.Gentile, A.Invernizzi (2P). All. L.Testa.