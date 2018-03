Serie D. Vincono Sulmona ed Amiternina. Celano-Angolana 0-0. Vittoria a tavolino per il Giulianova

CIVITANOVESE-SULMONA 2-3



CIVITANOVESE (4-3-1-2): Cattafesta 5; Botticini 5 (36’ st Perillo sv), Comotto 5, Diamanti 5,5, Schiavone 5,5 (9’ st Zivkov 5,5); Trillini 5 (15’ st Forgione 5,5), Coccia 6, Boateng 6; Bolzan 5,5, Buonaventura 5,5; Pazzi 7. A disp.: Chiodini, D’Ancona, Emiliozzi, Sako, Squarcia, Tarantino. All. Cetera 5,5.

SULMONA (4-4-1-1): Falso 6,5; Di Berardino 4, Gasperini 5,5, Cirina 6,5, Nicolai 5,5; Proietti 7, Montesi sv (18’ pt Ursini 6), Vitone 6,5, Bensaja 5,5 (18’ st Benkert 6); D’Angelo 7, Ceccarelli 7 (30’ st Scandurra 6). A disp.: Moggio, Spaho, Cavasinni, Taormina, Joao, Bordoni. All. Mecomonaco 7.

ARBITRO: Di Stefano di Brindisi 6,5.

RETI: 3’ pt Ceccarelli (S), 1’ st (rig.) e 6’ st Pazzi (C), 11’ st Proietti (S) rig., 14’ st D’Angelo (S).

NOTE: gara giocata sul neutro di San Benedetto del Tronto a porte chiuse. Espulsi al 15’ pt Di Berardino (S) per gioco violento e al 25’ st Comotto (C) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Montesi, Coccia, Buonaventura. Recupero: pt 4’, st 5’.

RENATO CURI ANGOLANA-CELANO 0-0



RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Angelozzi 6; Ricci 6, Di Camillo 6,5, Di Francia 6,5, Cancelli 5,5; Carpegna 6, Farindolini 6, Onesti 6,5, Pagliuca 6; Colella 5,5, Vespa 6 (43' st Bongermino sv). A disp : Lupinetti, Mendoza Zuccotti, Cialini, Scordella, Forlano, Sparaccini, Fedele, Sanci. All: Donatelli 6.

CELANO (4-4-2): Bartoletti 6; Colantoni 5,5, Rea 6,5, Fuschi 6,5, Bordi 6; Lancia 6 (36' st Dema sv), Marfia 6, Granaiola 6, Valdes 5,5 (5' st Calabrese 6); Aquaro 5,5, Mercogliano 5,5 (28'st Salatiello sv). A disp: Polidoro, Villa, Semplice, Castellani, Vendembia, Marchetti. All.: Morgante 6.

ARBITRO: Dibenedetto di Barletta 6.

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Onesti, Pagliuca, Farindolini, Di Francia. Angoli: 2-2. Recupero: pt 0’, st 4’.

AMITERNINA-ISERNIA 3-1

AMITERNINA (4-3-3): Calvaresi 6; Conti 6,5, Nuzzo 6,5, Loreti 6,5, Mariani 7; Shipple 6,5, Valente 6,5 (1’ st Bocchino 6,5), Petrone 7; Torbidone 7 (34’ st Coletti sv), Pedalino 7, Lenart L. 7 (29’ st Cipolloni sv). A disp. Spacca, Santilli, Lenart D., Federici, Holzknecht, Gizzi. All. Angelone 7.

ISERNIA (4-4-2): Navarra 5,5; Corbo 5, Panariello 5, Perrino 5 (9’ pt De Ianni 5), Maresca 5,5; Ballarano 5 (1’ st Licchelli 5,5), Feliciello 5, Spamano 5,5, Galano 5,5; Colasante 5 (1’ st Sorgente 5,5), Panico 6. All. Scagliarini 5,5.

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino 6.

RETI: 11’ pt Mariani (A), 28’ pt Lenart L. (A), 9’ st Pedalino (A), 12’ st Panico (I) rig.

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Nuzzo, Maresca, Panariello, Coletti. Recupero: pt 0’, st 3’.

BOJANO-GIULIANOVA 0-3 A TAVOLINO

(non disputata per rinuncia del Bojano)

Fonte: www.anconasport.it