Basket. La Modus Roseto viene rimontata e perde 71-61 con la Viola Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA. Finisce 71-61 (19-19; 31-33; 50-56) per i padroni di casa il match tra Viola e Roseto. Finale emozionante al PalaMazzetto del Pianeta Viola dove si è ancora una volta disputato un incontro casalingo dei neroarancio.

Il quintetto di Ponticello supera in rimonta gli avversari grazie ad un paio di acuti nel finale dopo aver inseguito per gran parte dell’incontro. Decisiva la tripla a 5’53" dalla fine del 4’ quarto di Sorrentino. Viola nuovamente in avanti (60-59). Black out di Roseto, solo due punti segnati fino al suon di sirena, e parziale a favore del quintetto reggino che significa ritorno alla vittoria.

L’atto successivo si spera adesso presto un ritorno al PalaBotteghelle (aspettando il PalaCalafiore). Duro nei giorni scorso il presidente Muscolino, la Lega sembra non sia intenzionata a concedere ulteriori proroghe.

Perde anche la Proger Chieti, 74-62 sul campo del Casalpusterlengo. Teatini sfortunati e costretti a rinunciare per infortunio a diversi elementi importanti del roster.

VIOLA REGGIO CALABRIA-ROSETO 71-61 (19-19; 31-33; 50-56; 71-61)

VIOLA REGGIO CALABRIA: Bell 10, Azzaro, Caprari, Lupusor, Fabi 2, Sabbatino, Sorrentino 23, Spera, Ammannato 9, Hamilton 27.

Coach: Ponticiello

ROSETO: Faragalli, Sowell 26, Legion 5, Stanic 4, Leo 8, Genovese 8, Marini 2, Pomenti, Gloria, Bisconti 8.

Coach: Melillo

Arbitri: Nicolini, Triffiletti, Longobucco

ASSIGECO CASALPUSTERLENGO-PROGER CHIETI 74-62 (19-16, 35-29, 53-48)

CASALPUSTERLENGO: Vencato 8 (17:14 2/3, 1/2, 3r), Chiumenti 22 (34:55, 8/13, 8r), Ricci 3 (26:54, 0/3, 1/4, 3r), Masoni 13 (23:00, 3/5, 2/2), Quarisa ne, Rossato (3:04), Saint Ross Howard 16 (28:49, 5/9, 2/6, 4r), Donzelli (2 (12:02, 0/2, 1r), Bonessio (28:11, 0/3, 7r), Aronhalt 10 (25:48, 2/3, 2/6, 8r). All.: Zanchi.

PROGER CHIETI: Gialloreto 13 (29:06, 1/4, 3/6, 2r), Mavelli ne, Cinalli ne, Comignani 3 (18:58, 1/3 da3, 4r), Raschi 9 (30:22, 3/5, 1/4, 1r), Marchetti ne, Diomede 5 (32:54, 1/2, 1/6, 3r), Bonfiglio 4 (27:37, 2/3, 0/2, 3r), Soloperto 15 (23:32, 6/11, 13 r), Shaw 13 (37:29, 5710, 1/4, 9r). All.: Marzoli.

Arbitri: Ciano, Fabiani e Saracenti.

Note – Tiri liberi: Casalp. 10/14, Chieti 5/9. Tot. tiri: Casalp. 28/61 (8/20 da3), Chieti 25/60 (7/25 da3). Ribalzi: Casalp. 34 (8 off.), Chieti 35 (10 off.). Assist: Casalp. 18 (Saint Roos Howard 5), Chieti 12 (Bonfiglio 5). Valutazione: Casalp. 90 (Chiumenti 28), Chieti 62 (Soloperto 26). Cinque falli: nessuno. Fallo antisportivo a Soloperto al 20’. Spettatori: 400 circa.

Fonte: www.reggiotv.it