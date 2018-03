Pallavolo. La Sieco Service Ortona crolla 3-0 nella tana dell'Avellino

ORTONA. In campo per la Sieco Service Impavida capitan Lanci in regia e Cetrullo opposto, Galliani e Bruno schiacciatori, Guidone e Simoni centrali e Zito libero.

Per Atripalda Scappaticcio al palleggio e opposto Bencz, Libraro e Paris di banda, Fortunato e Valsecchi centrali, Cortina libero.

Ad aprire l'incontro lo schiacciatore napoletano Enrico Libraro.

I campani partono bene portandosi subito avanti di due punti con i punti dell'opposto Bencz. 4-2

Galliani cerca di smuovere il punteggio segnando il quinto punto per l'Impavida ma sembra non bastare 8-5.

Ortona cerca di reagire ma Paris a muro su Cetrullo tiene i suoi a distanza di sicurezza. + 4 per la Sidigase 12-8 al time out.

E' ancora Galliani a sfruttare bene le mare del muro avellinese e a segnare il mini parziale ortonese. (12-10)

Scappaticcio gioca con furbizia accarezzando la palla quando gli Impavidi calano un po' e con l'ennesimo muro su Cetrullo, sul 17-12, coach Lanci gioca la carta Orsini al posto dell'opposto abruzzese.

Andrea “Gallo” Galliani non demorde e cerca di trascinare il carro Sieco e sul 19-14 time out per Ortona.

Orsini risponde “presente” portando a casa due punti preziosi 20-14 al Pala Del Mauro.

I ragazzi di Totire non fanno sconti e Ortona forse regala troppo regalando il primo set ad Avellino con il punteggio di 25-18.

Si riparte per il secondo set con le stesse formazioni di inizio set.

Bencz va molto su e non sbaglia mai segnando l'iniziale 4-1.

Ortona cerca di reagire e con Bruno e Cetrullo si conquista la parità 6-6. La partita ora si gioca sui vantaggi ma la Sidigas ha sempre quella nota in più per essere avanti, trascinata dal duo Scappaticcio – Bencz e da un'attenta difesa. Al time out 12-10.

L'opposto slovacco è minuzioso e positivo e dona punti pesanti ai suoi compagni di squadra, nonostante l'ace di Galliani su Libraro Ortona ancora sotto 17-15.

Totire cambia le carte sul tavolo con un doppio cambio Santucci al posto di Paris e Aprea al posto di Scappaticcio, quando il tabellone segna 20-18.

Doppio cambio solito in casa Ortona, con Di Meo e Matricardi in campo, subito annullato dal prepotente Bencz. (22-19)

Galliani con rabbia schiaccia sul muro campano sul 23-21 ma il successivo errore di Cetrullo in attacco regala il set point ai locali che con Bencz segnano il definitivo 25-22 mettendo in cassaforte il secondo parziale.

Parità apparente ad inizio terzo set che vede subito Atripalda avanti sul punteggio di 4-3 contrastata da Galliani che tenta in tutti i modi di tenere Ortona attaccata al punteggio.

Libraro da buon trascinatore attacca la difesa addormentata degli abruzzesi e Ortona ancora sotto di due punti (8-6 ).

La Sieco Service non è attenta e commette troppi errori contro una formazione grintosa e al time out 12-9 al Pala Del Mauro.

Sul 15-10 e con una squadra ferma Nunzio Lanci chiama time out.

Sembra una voce fuori dal coro Galliani che non smette di crederci e sul 15-12 mette giù un ace, ma le palle out non finiscono qui per gli Impavidi chiamando il cambio con Sborgia al posto di Guidone.

Sul +5 Atripalda (19-14) entra Di Meo al posto di Bruno che va subito a segno, mentre Totire dà spazio alla sua panchina con Diamantini al posto di Libraro.

Galliani ferma a muro Bencz e Simoni fa ace. Sul 21-19 coach Totire chiama time out.

I campani si regalano il match point con Bencz ma Sborgia annulla a muro su lo stesso slovacco. (24-23)

Ma nulla può questa Sieco che abbandona il campo con un 3-0 ma che deve ringraziare i suoi tifosi che anche quest'oggi erano presenti.

Hanno arbitrato l'incontro Luca Andreoni e Pasquale Chimento.

Ora bisogna essere autocritici e guardare avanti perchè domenica 17 novembre al Palazzetto dello Sport arriverà l'Elettrosud Brolo.

La gara verrà trasmessa su RaiSport2 martedì alle ore 23.00 e su Rete8 Sport mercoledì alle 22.30 e sabato alle 19.50.

TABELLINO

SIDIGAS HS AVELLINO: Cortina L, Lombardi n.e, Bencz 27, Santucci 1, Libraro 10, Paris 10, Guancia n.e, Scialò n.e, Fortunato 5, Diamantini, Valsecchi 1, Aprea.

SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA: Zito L, Pappadà n.e, Cetrullo 10, Bruno 5, Galliani 14, Gemmi, Di Meo 1, Orsini 2, Simoni 5, Guidone 3, Sborgia 1, Matricardi, Lanci.

Sidigas Hs Avellino 3 – Sieco Service Impavida 0 ( 25-18/ 25-22/ 25-23)