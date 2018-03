Pallavolo. La Sieco Service ortona fa visita all'Avellino. Mancini: "gara difficile"

ORTONA. Nuova trasferta per la Sieco Service Impavida Ortona che, dopo la sconfitta al tie-break a Monza contro il Vero Volley, andrà ad Avellino per il difficile match con la Sidigas HS Atripalda.

La squadra di Nunzio Lanci tenterà di tornare alla vittoria, cercando di ripetere l’ottima prestazione di Monza, in cui ha messo in difficoltà e non poco, l’attuale capolista di A2. Dall’altra parte del campo, però, ci sarà una Sidigas HS che proverà a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria della settimana scorsa a Corigliano (0-3).

Le due squadre sono separate in classifica da appena due punti: Atripalda, quinta, nelle prime tre giornate ha messo in cascina sei punti, due in più della Sieco Service Ortona, ferma a quota quattro.

“Sarà una partita difficile”, afferma Michele Simoni “bisogna allenarsi al meglio e giocare con la massima concentrazione. Sarà un’occasione importante per la nostra crescita”. Suona la carica dunque il centrale ortonese, pronto come tutti i suoi compagni per la gara contro gli irpini. Ad Avellino, per di più, non mancheranno i tifosi Impavida, che accorreranno direttamente da Ortona con un pullman.

Inoltre, per questo appuntamento saranno presenti al Palasport Del Mauro le telecamere di Rai Sport 2, che riprenderanno la partita per trasmetterla in differita il martedì dopo la gara alle ore 23:00.

Rete Otto Sport, invece, manderà in onda l’incontro tra Sidigas HS Atripalda e Sieco Service Impavida Ortona mercoledì alle ore 22:30 e sabato alle ore 19:50.