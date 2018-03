Serie D. Sorridono soltanto Giulianova e Sulmona. Male Celano, Amiternina ed Angolana

GIULIANOVA-AGNONESE 2-0



GIULIANOVA (4-4-2): Melillo 6; Del Grosso 6,5, Di Gioacchino 6,5, Catalano 6, Lo Russo 6; Puglia 6 (15’ st Dos Santos 6), Di Iulio 6,5, Fantini 6, Berretti 6,5; Broso 6 (28’ st Rinaldi 6,5), Esposito 6,5 (41’ st Venneri sv). A disp. Farnè, Nocera, De Luca, Reale, Bianchini, Iachini. All. Ronci 7.

OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Biasella 6; Pifano 5,5, Parpitilo 6, Antonelli 6, Citterio 6; Rolli 6, Wade 6,5 (29’ st Famiano sv), Ricamato 5,5; Dametti 5,5, Keità 6, Mancini 5,5 (12’ st Morante 6). A disp.: Vescio, Patriarca, Orlando, Vinciguerra, Pettrone, Catalano, Moauro. All. Urbano (squal., in panchina Celli 5).

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6

RETI: 26’ st Broso, 38’ st Esposito rig.

NOTE: spettatori 700 circa (con 508 paganti) per un incasso di 3.161 euro. Ammoniti Del Grosso, Catalano, Pifano, Wade e Mancini. Angoli 9-2. Recupero: pt 2’, st 4’.

TERMOLI-CELANO 1-0



TERMOLI (4-3-3): Patania 6,5; Viteritti 5,5 Ibojo 6 Fusaro 6 D’Alessio 6; La Rosa 5,5 Troiano 5,5 (37’ st Forò sv) Mandorino 5,5; Basso 6 (40’ st Santoro 7) Miani 5,5 Genchi 6 (13’ st De Tommaso 6,5). A disp. Teoli, G. Calabrese, Falco, Gagliano, Palmitessa, Testa. All. Giacomarro 6.

CELANO (4-3-3): Bartoletti 6; Colantoni 5 Rea 5,5 Fuschi 6 Bordi 6; Mercogliano 6 (16’ st M. Calabrese 6) Marfia 6,5 Granaiola 6; Lancia 5,5 Dema 6 (37’ st Salatiello sv) Valdes 6 (47’ st Semplice sv). A disp. Polidoro, Villa, Simeoni, Salvi, Camilli, Marchetti. All. Morgante 6.

ARBITRO: Bendandi di Ravenna 6.

RETI: 48’ st Santoro.

NOTE: spettatori mille circa. Ammoniti: La Rosa, Mercogliano, Bartoletti e Mandorino. Recupero: pt 2’, st 5’.

SULMONA-JESINA 2-0 (giocata sabato)



SULMONA (4-4-1-1): Falso 7; Di Berardino 7, Brack 5, Cirina 5,5, Nicolai 6; Proietti 7 (9’ st Marangon 6,5), Vitone 6,5, Bensaja 6, Montesi 6 (37’ pt Ursini 6,5); D’Angelo 7; Ceccarelli 6,5 (36’ st Scandurra 6,5). A disp.: Moggio, Spaho, Gasperini, Taormina, Bordoni. All. Mecomonaco 7.

JESINA (4-4-2): Tavoni 6; Campana 5, Tafani 6, Tombari 6 (36’ st Rossi sv), Cardinali M. 6 (7’ st Iazzetta 6,5); Carnevali 5,5, Berardi 5,5, Strappini M. 6, Rossini 5,5; Pierandrei 5,5, Giansante 5 (25’ st Sebastianelli sv). A disp.: Giovagnoli, Tullio, Ambrosi, Cardinali N., Strappini S., Sassaroli. All. Bacci 6.

ARBITRO: Sassoli di Arezzo 6,5.

RETI: 48’ pt Di Berardino, 44’ st D’Angelo.

NOTE: spettatori un migliaio circa. Al 34’ pt Berardi (J) fallisce un rigore (parato). Espulso al 33’ pt Brack (S) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Ceccarelli, Vitone, Strappini, Tombari, Giansante. Angoli: 2-6. Recupero: pt 3’, st 4’.

FANO-RENATO CURI ANGOLANA 2-0

FANO (4-4-2): Ginestra 7; Clemente 7, Torta 6, Nodari 6.5, Cesaroni 6; Bracci 6.5 (43’st Fabbri sv), Provenzano 6 (48’st Favo sv), Sassaroli 7, Antonioni 7; Stefanelli 6, Cicino 7.5 (48’st Forabosco sv). A disp.: Marcantognini, Carloni, Fatica, Angelelli, Filippone, Vitali. All.: Omiccioli 6.5.

RENATO CURI ANGOLANA (4-3-3): Angelozzi 6.5; Ricci 5, Di Francia 5.5, Cialini 5, Cancelli 5; Forlano 5.5 (10’st Sparvoli 6.5), Onesti 5.5, Farindolini 5.5; Isotti 5.5 (43’st Pagliuca sv), Colella 5, Carpegna 5.5. A disp.: Lupinetti, Quitadamo, Scordella, M. Miani, Fedele, Spadaccini, Bongermino. All.: L. Miani 5.

ARBITRO: Palermo di Bari 6.

RETI: 2’ st Antonioni rig., 21’ st Cicino.

NOTE: spettatori 600 circa. Espulso al 46’ st Isotti (R) per proteste dalla panchina. Ammoniti Cialini, Onesti, Ricci, Sassaroli, Carpegna, Provenzano, Sparvoli. Angoli 7-3. Recupero: pt 1’, st 5’.

MACERATESE-AMITERNINA 2-0

MACERATESE (4-3-2-1): Turbacci 5.5; Pietropaolo 6 (21’ st Troccoli 6), Aquino 6, Arcolai 6, Russo 7; Conti 6.5 (37’ st Ruffini s.v.), Romano 6.5, Lattanzi 5.5; Borrelli 6.5 (21’ st Perfetti 6), Gabrielloni 6.5; Ambrosini 7. A disp.: Rocchi, De Cecco, Benfatto, Belkaid, Romanski, Orta. All. Favo 6.5.

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6; D. Lenart 5, Santilli 6, Loreti 5.5, Mariani 5; Valente 5.5, Petrone 6, L. Lenart 5; Peveri 5.5 (30’ st Bocchino 6), Gizzi 5 (15’ st Torbidone 5.5), Pedalino 6.5. A disp.: Calvaresi, Nuzzo, Rufini, Shipple, Conti, Federici, Cipolloni. All. Angelone 5.5.

ARBITRO: Parrella di Battipaglia 5.5.

RETI: 10’ pt Ambrosini, 27’ pt Gabrielloni.

NOTE: spettatori 600 circa. Ammoniti: Conti, Aquino. Angoli: 6-5. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

