Basket. Amatori Pescara incontenibile. Battuto 83-73 Porto S. Elpidio

PESCARA. Vittoria meritata dopo una gara condotta fin dall'inizio quella contro il Porto S. Elpidio. I ragazzi di coach Fabbri hanno sfoderato una prova convincente e brillante, con un leggero calo solo nella quarta frazione, ma senza mai mettere in dubbio l'esito della gara. I marchigiani hanno stentato all'inizio, ma poi con una serie di rotazioni e di variazioni difensive hanno cercato a più riprese di recuperare il graduale svantaggio, che ha toccato l'apice al 27' (66-42). Buona la difesa di Pepe sul cannoniere ospite Boffini, che ha potuto incidere solo parzialmente nella terza frazione. Per il resto, Dip si è ben difeso sotto i tabelloni ed in attacco ha conquistato buoni varchi vincenti. Di grande sostanza la prova di Di Donato, così come quella di Maino, che nell'ultimo quarto, con i propri colori in transitoria difficoltà, ha messo dentro quattro triple che hanno tenuto lontano dal recupero i coriacei ospiti. Molto soddisfatto a fine gara coach Fabbri. "Abbiamo giocato con grande intensità, benissimo per tre quarti di gara, cedendo nel finale, ma ci poteva stare, viste le condizioni fisiche non perfette di Pepe e Buscaino. Abbiamo avuto qualche occasionale calo in difesa che ha favorito i loro recuperi, ma senza mai rischiare. Sono contento del lavoro dei ragazzi e di tutto il mio staff tecnico, e per i giovanissimi che trovano sempre più minutaggio". Ed il primo canestro stagionale di Alessio Di Carmine testimonia tale soddisfazione. Quattro gare vinte su cinque partite giocate costituiscono un ottimo bagaglio per guardare con fiducia al prosieguo del torneo. Prossimo impegno, sabato contro la Stella Azzurra e la propria nota aggressività. "Ce la metteremo tutta. Sarà importante entrare subito adeguatamente in partita, in una gara sicuranente non facile".

AMATORI PESCARA - PORTO S. ELPIDIO : 83 -73

AMATORI PESCARA: Pepe13, Rajola 5, Maino 22, Buscaino 6, Masciarelli, Timperi Mar. 2 , Timperi Mat. , Di Donato 16, Di Carmine 2, Dip 17. All. Fabbri.

PORTO S.ELPIDIO: Torresi 4, Pozzetti 8, Fabi 15, Ferroni, Giampieri 10, Boffini 15, Coviello 17, Traini, Postacchini, Romani 4. All. Schiavi.

Arbitri: Santilli (Recanati) e Patti (Chieti)

Parziali: 26-16; 50-37; 67-55.

Note: 5 falli: nessuno. Tiri da 3: Amatori 10/18 (56%) Porto S.Elpidio 5/20 (25%) ; tiri da 2: Amatori 21/35 (60%) Porto S.Elpidio 23/34 (68%) ; tiri liberi: Amatori 11/12 (92%) Porto S.Elpidio 12/14 (86%)