Male la domenica del Giulianova: crolla in casa 81-64 col Montegranaro

GIULIANOVA. Grande vittoria di carattere della Dino Bigioni Shoes Montegranaro che è passata in maniera autoritaria sul campo imbattuto della capolista Giulianova per 64-81. La squadra di Piero Bianchi ha così dato una risposta forte a tutti coloro che avevano pensato male dopo la sconfitta patitata sabato scorso in casa con Vasto, i gialloneri hanno giocato una gara tosta e di grande concentrazione trovando in Mattia Magrini l’Hombre del Partido con 29 punti realizzati (9/15 da 2 e 3/5 da 3). Però tutti hanno messo il proprio mattone anche quando le cose, soprattutto nel secondo periodo non stavano affatto andando bene.

Cronaca –Bianchi sceglie di partite con u quintetto inedito composto da Redolf, Berdini, Catakovic, Nobile e Magrini. I gialloneri iniziano bene (0-4) poi, subiscono la rimonta dei locali che spinti da Gallerini prima superavano i gialloneri, poi andavano avanti sul più 9 (20-11). La Poderosa con uncontroparziale di 0-5 chiudeva il pirmo periodo sotto 20-16.

Nel secondo quarto, Giulianova (pur priva dell’ex Andreani) continuava a trovare buone soluzioni che gli permettevano di andare al riposo lungo avanti sul 42-32.

Al ritorno in campo, la Poderosa sembrava un'altra squadra, la propria difesa iniziava a chiudere tutti i varchi, in attacco le soluzioni erano migliori; il controparziale che ne scaturiva era davvero eccezionale (10-23) e sorpasso al 30’ (52-55). Nell’ultimo quarto le cose continuavano ad andare decisamente bene per i colori gialloneri, Giulianova non era più capace di abbozzare una reazione, complice anche il gioco proposto dai ragazzi di Piero Bianchi che alla fine uscivano vincitori con il punteggio finale di 81-64.

TABELLINO

GIULIANOVA BASKET: Marmugi 16, Sagripante 3, Mennili 6, Caruso 10, Gallerini 21, Cianella 3, Travaglini 3, Scarpetti 3. Ne: Andreani e Marinucci. All: Ernesto Francani.

MONTEGRANARO: Redolf 11,Berdini 12, Catakovic 2, Nobile 9, Magrini 29, Cernivani, Perin 9, Sabbadini 4, Carpineti 8, Temperini 2. All: Bianchi.

Arbitri: Esposito e Borrelli.

Note. Parziali: 20-16, 42-32, 52-55. Tiri Liberi: Giulianova 17/22, Dino Bigioni 12/14. Tiri da 3 punti: Giulianova 9/25, Dino Bigioni 9/24.Rimbalzi: Giulianova 27, Dino Bigioni 31.