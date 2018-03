Basket. La Proger Chieti batte in trasferta 85-79 la BNB ma perde Glover

BARI. Bella vittoria esterna della Proger che passa sul difficile campo della BNB ma che perde per un brutto infortunio nel finale della partita Showron Glover, fino ad allora miglior giocatore in campo e autore di una partita finalmente all’altezza della sua fama. A 4′ circa dalla fine, il play è costretto ad uscire dal campo per il dolore ed il gonfiore della sua mano sinistra, uscita malconcia in uno scontro con un avversario. Glover accompagnato dalla dottoressa Lucia Ottaviano all’ospedale di Corato con l’ambulanza ha visto quindi confermato, attraverso l’esame radiografico ha confermato i sospetti affiorati ad un primo esame visivo e tattile: frattura spiroide della diafisi del terzo matacarpo della mano sinistra. La prognosi è di almeno 30 giorni. Una vera tegola sul capo delle furie costrette, pertanto, contro Agrigento (PalaTricalle, ore 18:00) a dover rinunciare al play californiano e all’altro playmaker, Edo Di Emidio, che non dovrebbe farcela a recuperare dall’infortunio alla caviglia patito contro Reggio Calabria.



Torrevento BNB - Proger Chieti 79-85 (22-19, 18-19, 16-22, 23-20)



TORREVENTO BNB: Ancellotti 6 (3/3), Petrucci 5 (1/4, 1/5), Contento 16 (5/10, 0/3), Merletto 5 (1/6, 1/6), Elliott 15 (3/5, 3/3), De Angelis 2 (0/1, 0/1), Amoroso 17 (5/9, 1/1), Moore 13 (5/10, 1/1) N.E.: Caldarola, Panzarino

Tiri Liberi: 12/13 - Rimbalzi: 31 20+11 (Amoroso 9) - Assist: 11 (Merletto, Elliott 3)

PROGER CHIETI: Glover 17 (3/8, 3/3), Gialloreto 19 (5/12 da tre), Comignani 1, Raschi 4 (1/4, 0/2), Diomede 4 (2/3, 0/1), Soloperto 23 (10/15), Shaw 17 (4/7, 3/5) N.E.: Bini, Mavelli, Agostinone

Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 34 25+9 (Raschi, Soloperto 10) - Assist: 16 (Glover 6)