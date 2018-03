Pallavolo. La Sieco Service Ortona in campo domani a Monza alle ore 18,00

ORTONA. Impavida alla prova del nove. Dopo la sconfitta di Padova e il successivo riscatto casalingo con l’Itely Milano, la Sieco Service Ortona è chiamata a confermarsi sul campo della capolista Vero Volley Monza. Una partita che si preannuncia durissima per i ragazzi di Nunzio Lanci, contro una squadra che sembra essere una delle corazzate del campionato. Monza viene da due vittorie senza aver perso neanche un set. Proprio l’Itely Milano è stata la “vittima sacrificale” della prima giornata, seguita poi dalla Materdominivolley.it Castellana Grotte nella seconda. Ora toccherà alla compagine ortonese cercare di interrompere la striscia positiva del Vero Volley. Non sarà per nulla semplice ma l’Impavida ci proverà, come conferma con le sue parole mister Lanci: "Incontreremo una delle migliori squadre ma nonostante tutto vogliamo giocarcela fino in fondo”.

E poi aggiunge: “Dopo la prestazione di domenica dobbiamo dimostrare di essere una buona squadra e lottare su ogni pallone".

Sieco Service dunque pronta a lanciare la sfida alla capolista. L’incontro, che sarà diretto dai signori Florian Massimo e Lot Dominga, sarà tutto da seguire. Domenica 3 Novembre, ore 18, Vero Volley Monza – Sieco Service Impavida Ortona.