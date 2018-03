Pallavolo Maschile. Giornata nera per Gada Group Pescara 3 e Volley Teate

PESCARA. Il Gada Group Pescara 3 perde nettamente davanti al proprio pubblico 3-0 al cospetto del Grottazzola di Ascoli Piceno e resta ancora fermo a quota 0 in classifica. Al di là del 3-0 finale i pescaresi hanno offerto una prova generosa con ogni set combattuto punto a punto: 19-25, 22-25, 19-25. Il 2 novembre appuntamento a Civitanova Marche contro la locale squadra del Volley '79.

Sconfitta con onore invece per il Volley Teate Chieti, che ha ceduto 3-1 sul campo del Cus Pisa. Una partenza stentata nel primo set non pregiudica ai teatini di ritrovare la concentrazione giusta per reagire e dopo aver lottato nel 2 set, si aggiudicano il terzo. Ma questa iniezione di fiducia non basta per potersi aggiudicare anche il 4 set. Parziali finali di 25-13, 25-22, 20-25 e 25-19.

Complessivamente viene confermato il giudizio positivo della prima gara. Un gruppo che ha tutte le potenzialità per migliorare le proprie prestazioni strada facendo. L’appoggio e la fiducia di tutti è riposta nella loro giovane età e nella grande volontà di voler fare sempre meglio. Prossima gara il 2 novembre in casa col Viterbo.

In classifica Gada Group Pescara 3 e Pallavolo Teate Chieti sono ancora ferme a quota 0 punti dopo 2 giornate di campionato.