Pallavolo Femminile. La Dannunziana vince. Nel derby successo dell'Arabona sull'Altino

PESCARA. La Dannunziana AnnoZero Pescara vince anche la seconda partita del Campionato Nazionale di pallavolo femminile serie B2 girone F. Ed è stata una grande vittoria. Andata sotto di 2 set in casa dell’ostico Consolini Rimini, il team del Presidente Massimiliano Vettraino ha condotto una rimonta eccezionale culminata con il successo al tieb-break (risultato finale 2-3, parziali 33-31; 25-14; 22-25; 20-25; 12-15).

Primo set conclusosi ai vantaggi con il rammarico da parte delle adriatiche di non aver amministrato bene una situazione favorevole sul 19-23; secondo gioco influenzato da un break di 7 punti consecutivi per le padrone di casa determinato da una serie di battute davvero insidiose e difficili da ricevere; nel terzo e nel quarto gioco il tecnico pescarese Simone Di Rocco, insieme al vice Giordano Bruno Mazzucato, hanno messo in piedi un capolavoro tattico avvicendando alcune giocatrici nel sestetto e variando alcune dinamiche difensive.

Da sottolineare la prova di carattere del palleggiatore Stefania Calista così come dell’attaccante Maura Baldacchini, chiamata in campo dalla panchina e fattasi trovare pronta. Straripante l’opposto Maria Cristina Giadagnino, autrice di 30 punti. Prossimo impegno in casa il 2 novembre contro lo Jesi.

Nel derby invece l'Arabona ha strapazzato 3-0 l'Altino Volley ed ha conquistato i primi importanti punti in classifica in ottica salvezza. Gara senza storia con le ragazze di Manoppello in completo controllo del match dall'inizio alla fine. Per le teatine, in partita soltanto nel terzo set chiusosi sul 28-26, primi 2 parziali pesanti di 25-17 e 25-14. Per l'Altino ancora tanto da lavorare in vista del match del 2 novembre in casa col Montegranaro per muovere la graduatoria ancora ferma a 0 punti. Per l'Arabona appuntamento in trasferta sul campo del Moie (Ancona).