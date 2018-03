Pallamano. In Serie A vincono Teknoelettronica Teramo e Cus Chieti

ABRUZZO. Nuovo successo per la TeknoElettronica Teramo: 30-38 sul campo della Nuova Era Casalgrande. Gli abruzzesi tengono il passo della Terraquilia Carpi, anch’essa vincente 24-39 contro il Bologna. Ai tiri di rigore due punti per la Luciana Mosconi Dorica, 34-31 il finale, così come sono i rigori a decidere Romagna – Estense, terminata 32-33.

Nel girone C Junior Fasano a punteggio pieno dopo il 32-21 maturato davanti al pubblico amico, contro il Benevento. Sorridono CUS Palermo – 32 a 27 contro il Teamnetwork Albatro – e CUS Chieti, che espugna il campo del Conversano vincendo 29-32. Nel derby laziale stop della Lazio, battuta 24-25 in casa dalla compagine del Fondi.

Per quanto riguarda il Girone A, Bozen rimane in testa alla classifica a punteggio pieno, pur faticando contro il Visa Oderzo Bonollo Emmeti: 28-31 il finale in terra veneta. Si ferma il Pressano, superato 27-25 in casa del Meran, mentre due successi interni per Forst Brixen e Cassano Magnago, che battono Metelli Cologne 21-17 e Metallsider Mezzocorona 32-28.

Nuova Era Casalgrande – TeknoElettronica Teramo 30-38 (p.t. 13-19)



Nuova Era Casalgrande: Scicchitano, Morelli 8, Pranzo 3, Ruozzi 4, Usai 1, Lassouli 1, Ricciardo, Lamberti 7, Barbieri 1, Giubbini, Rivi, Scalabrini, Mammi 5, Montanari. All: Luca Galluccio

TeknoElettronica Teramo: Di Marcello, Leodori 8, Marano 1, Barbuti, Gabriele 8, Santucci, Murri 1, Nikocevic 11, Di Giandomenico, Vaccaro 7, Collevecchio, Lodato, Pagano 2, Bellia. All: Marcello Fonti

Arbitri: Visciani – Busalacchi

Conversano – CUS Chieti 29-32 (p.t. 13-15)



Conversano: Mastroscianni, Recchia 5, Gentile 1, Fantasia, Vitto 2, Martino 1, D’Alessandro 5, Di Maggio 10, Bertolez 1, D’Alessandro 1, Spinozza, Lupo 3, Luciano, Vicenti. All: Alessandro Tarafino

CUS Chieti: Giampietro 9, Concas, Wolter, Paolucci 4, Pieragostino 9, Savini 4, Anzaldo, Milia, Colaprete, Giuffrida 4, Pellicciotta 2, Di Marco, Pellegrini, Mariotti.

Arbitri: Pietraforte – Zappaterreno