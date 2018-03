Serie D. Nel derby Celano-Sulmona 0-2. Perdono Giulianova ed Angolana. Pari Amiternina

CELANO-SULMONA 0-2

CELANO: Bartoletti, Colantoni, Bordi, Evangelisti (33'st. Dema), Rea, Fuschi, Lancia (12'st. De Sanctis), Granaiola, Aquaro, Valdes, Mercogliano (20'st. Camilli). A disp: Polidoro, Villa, Semplice, Calabrese, Salatiello, Salvi. Allenatore: Luigi Morgante.

SULMONA: Falso, Di Berardino, Nicolai, Bensaja, Cerina, Brack, Montesi (28'st. Abdija), Vitone, Ceccarelli, D'Angelo (40'st. Gasperini), Taormina (10'st. Proietti). A disp: Moggio, Ursini, Spaho, Cibelli, Marangon, Bordoni. Allenatore: Antonio Mecomonaco.

ARBITRO: Nicola De Tullio di Bari. Assistenti: Dell'universita' di Aprilia e Franchitto di Cassino.

MARCATORI: 51' Ceccarelli, 75' D'Angelo (S)

NOTE: Ammoniti: Colantoni, Bordi, Granaiola, Rea, De Sanctis (C); Bensaja (S). Espulsi: Aquaro (C)

RECUPERO: 2'pt., 4'st.

VIS PESARO – GIULIANOVA 2-1

VIS PESARO (4-2-3-1): Foiera; G.Dominici, Cusaro, Melis, Martini; A.Torelli, Omiccioli; Bianchi (38′ st G.Torelli), Ridolfi, Bugaro (24′ st Di Carlo); Cremona (1′ st Costantino). A disp.: Osso, E. Dominici, Pangrazi, Bartolucci, Rossi, Chicco All. D’Anzi (Magi squalificato)

GIULIANOVA (4-3-3): Melillo; Del Grosso, Venneri, Catalano, Lo Russo; Fantini, Berretti, Maschio (30′ st Di Iulio); Bianchini, Dos Santos (16′ st Iachini), Brosio. A disp.: Farnè, Nocera, Di Gioacchino, De Luca, Rinaldi, Zouhri, Puglia. All. Ronci

ARBITRO: Meleleo di Casarano

MARCATORI: 22′pt Bianchini (G), 36′ pt Ridolfi (V), 48′ Cusaro (V)

NOTE: Spettatori 700 circa (con una quarantina di tifosi da Giulianova). Espulso al 42′ st Melis (V) per doppia ammonizione. Ammoniti: Berretti (G), Cusaro (V), Bianchini (G), Del Grosso (G), Melis (V). Angoli: 1-2. Recuperi: pt 0′, st 4′





RC ANGOLANA-FERMANA 0-1

RC ANGOLANA: Lupinetti 6,5, Natalini 6, Cancelli 6, Di Camillo 6, Di Francia 6, Farindolini 6, Sparvoli 6,5, Pagliuca 5,5 (1’st Carpegna 6), Colella 6,5 ( 37’st Bongermino sv), Onesti 7, Isotti 6 (42’st Sanci sv). A disp: Angelozzi, Quitadamo, Scordella, Ricci, Spadaccini, Fedele. All. Miani

FERMANA: Savut 6,5, Camilli 5,5, Savini 6, Marcolini 6, Labriola 6, Marini 6, Mariani 6 (17’st Misin 6), Vita 6 (27’st Rossi 6), Santoni 6,5, Negro 6,5, Romano 5,5 (35’st Iovannisci sv). A disp: Stefanini, Miecchi, Bartolucci, Cichella, D'Errico, Fabiani.All. Mercuri

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco 5

Reti: 44'st Santoni

Espulsi: 48’st Di Camillo (fallo da ultimo uomo)

Ammoniti: Farindolini, Sparvoli, Natalini, Carpegna, Camilli, Labriola, Romano.

Note: spettatori 400 circa con buona rappresentanza ospite. Corner 5-1. Recupero: 1’pt e 5’st.

AMITERNINA-RECANATESE 2-2

AMITERNINA: Spacca, Dawid Lenart, Mariani, Valente, Santilli, Federici, Peveri (43° s.t. Bocchino), Petrone, Pedalino, Torbidone (10° s.t. Lukasz Lenart), Cerroni (10° s.t. Gizzi). A disp. Calvaresi, Nuzzo, Shipple, Conti, Cipolloni, Coletti. All. Vincenzino Angelone

RECANATESE: Verdicchio, Commitante, Brugiapaglia, Patrizi, Cianni, Bolzan, Gigli, Garcia (24° s.t. Agostinelli), Galli (40° s.t. Moriconi), Nohman, Palmieri (43° s.t. Curzi). A disp. Allegrini, Di Marino, Severini, Latini, Monachesi, Piraccini. All. Gilberto Pietrantoni

Arbitro: Nicola Zizza di Finale Emilia

Assistenti: Luca Foglietta di Frosinone e Erasmo Nasta di Formia

Reti: 8° p.t. Pedalino, 25° p.t. Nohman (rig.), 24° s.t. Lukasz Lenart, 37° s.t. Palmieri

Ammoniti: Brugiapaglia, Gizzi