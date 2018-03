Basket. Ai supplementari la Proger Chieti cede 88-83 al Ravenna

CHIETI. Colpo grosso dell’Acmar Ravenna, che espugna Chieti dopo un tempo supplementare e porta a tre la striscia di vittorie consecutive del suo inizio di campionato. L’Acmar ha azzannato gli avversari nel cuore del supplementare, dopo aver resistito al primo assalto teatino firmato Gialloreto e Shaw. Due bombe di Amoni hanno rimesso in piedi l’Acmar (73-73, poi 75-76), un gioco da tre punti di Cicognani e il canestro in penetrazione di Sollazzo (78-81) hanno dato il là all’allungo, rifinito da Rivali con sei tiri liberi consecutivi a segno nell’ultimo minuto.

In precedenza, dopo un primo tempo che ha visto protagonisti Tambone e Broglia, la squadra di Giordani aveva dovuto faticare per recuperare dal -9 di inizio quarto periodo, siglato dai canestri da tre punti di Diomede e poi di Gialloreto. Uno sprazzo di Sollazzo e i canestri di Rivali e Cicognani hanno ricucito lo strappo (70-70 nell’ultimo minuto), ma l’Acmar non è riuscita a sfruttare l’ultimo possesso al 40’, mancando il tiro della vittoria con lo stesso Rivali.

Proger Chieti – Acmar Ravenna 83-88 dts (18-17; 42-42; 60-56, 70-70)



Chieti: Glover, 13 Bini ne, Gialloreto 19, Mavelli ne, Comignani, Raschi 13, Agostinone ne, Diomede 7, Soloperto 12, Shaw 19. All. Marzoli

Ravenna: Amoni 15, Cicognani 10, Rivali 13, Bedetti 8, Ricci ne, Tambone 9, Foiera 5, Broglia 15, Locci ne, Sollazzo 13. All. Giordani

Note: T2: Ch 20/44, Ra 20/40; T3: Ch 10/30, Ra 8/23; Tl: Ch 13/16, Ra 24/30.