Basket. L'Amatori Pescara torna al successo: vinta 87-73 la resistenza del Palestrina

PESCARA. Un'Amatori in buona salute supera con merito il Palestrina nella quarta giornata del campionato di DNB. Pescaresi sempre in vantaggio fin dalle prime battute, a tratti con margini ampi, ma agli avversari va dato atto che con l'aggressività mostrata in quasi tutta la gara hanno messo in più occasioni in difficoltà la manovra offensiva avversaria, non riuscendo però mai nell'aggancio. Una partita rimasta viva e combattuta fino alla fine, giocata su ritmi vivaci, nella quale coach Fabbri ha avuto il merito ed il coraggio di schierare anche i giovanissimi (oltre a Marco Timperi, nel quintetto base, anche il fratello Matteo - 1996 - e Dario Masciarelli - 1998-, entrambi capaci di segnare i primi canestri nella categoria), e ciò anche nella fasi calde della contesa. Un acciaccato Rajola ha avuto il merito di gestire al meglio il gioco nelle fasi più delicate, mettendo a segno anche conclusioni importanti. Per il resto, buona difesa sia sui tiratori avversari (tra i quali il solo Rossi, con 21 punti, ha fatto breccia tra le maglie biancorosse) sia sotto i tabelloni, con un duro costante scontro tra Dip e Di Giacomo. In alcuni tratti, grazie all'aggressività difensiva, il Palestrina ha accennato ad un riavvicinamento (come al 25' sul 46-41), ma i pescaresi hanno sempre avuto la forza di reagire adeguatamente. Massimo vantaggio al 32' (71-49), con un finale nel quale la minaccia di recupero dei laziali è stata costante, ma ha consentito unicamente di ridimensionare lo scarto. Dopo questa vittoria, per gli abruzzesi 6 punti in quattro gare giocate (unica sconfitta, sul campo della corazzata Latina, ma con scarto onorevole), e domenica il calendario prospetta un altro incontro casalingo, con il Porto S.Elpidio (ore 18.00); una nuova occasione per dare seguito a questo brillante avvio di stagione.

AMATORI-PALESTRINA 87-73



Amatori: Pepe16, Rajola 13, Maino 12, Buscaino 14, Masciarelli 2, Timperi Mar. 6, Timperi Mat. 2, Di Donato 8, Di Carmine, Dip, 14. All. Fabbri.

Palestrina: Baroni 7, Perna 2, Rossi 21, Molinari 2, Omoregie 6, Di Giacomo 10, Nozzolillo 10, Casale, Brenda 4, Samoggia 11. All. Longano.

Arbitri: Esposito (Nola) e Fiore (Scafati)

Parziali: 27-11; 43-32; 64-45.

5 falli: Omoregie al 36, Baroni al 39'. Espulso Di Donato al 24'. Tiri da 3: Amatori 5/11 (45%) Paletsrina 8/24 (33%), tiri da 2 Amatori 25/48 (52%) Palestrina 20/43 (47%), tiri liberi Amatori 22/28 (79%) Palestrina 9/10 (90%).