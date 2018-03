Pallavolo. In Serie A2 domenica la Sieco Service Ortona ospite Milano

ORTONA. Dopo il passo falso di domenica scorsa in quel di Padova, la Sieco Service Impavida è pronta al riscatto nella prima in campionato davanti al pubblico amico. Domenica al Palasport di Ortona arriverà la matricola Itely Milano, anch'essa a caccia dei primi tre punti dopo la sconfitta nel derby lombardo con il Vero Volley.

Per la formazione di coach Nunzio Lanci sarà l'occasione per dimostrare che il 3-0 subito contro la Tonazzo Padova è stato solo un incidente di percorso. Tuttavia non sarà semplice perchè di fronte ci si troverà una squadra, l'Itely Milano, che può vantare tutto l'entusiasmo dell'esordio in A2. Un'adrenalina che non sarà di certo ridimensionata dal 3-0 incassato ad opera del Vero Volley ma che, al contrario, potrebbe spingere ancor più la formazione ospite ad una grande gara.

La Sieco Service Ortona perciò avrà a che fare con una partita complicata, ma dalla sua parte ci sarà il fattore campo: Lanci e compagni nella passata stagione hanno costruito le proprie fortune anche grazie agli incontri casalinghi, in cui l'incoraggiamento di un palazzetto intero è stato di notevole aiuto. Anche per quest'anno si spera che i tifosi Impavida rispondano presente e aiutino la squadra per tutto l'arco del campionato. Una speranza che trova riscontro già dal primo match, visto che nell'occasione dell'incontro con Padova, un gruppo di tifosi è partito alla volta della città veneta per sostenere la squadra. Anche coach Nunzio Lanci, intervenuto per presentare la gara di domenica, ha sottolineato l'importanza di avere un pubblico trascinatore: "Speriamo di esordire nel migliore dei modi", ha affermato Lanci, "abbiamo voglia di dimostrare di essere una squadra che sa giocare una buona pallavolo e che sa di avere carattere. Inoltre spero che il pubblico ci sostenga e che Ortona sia con noi in questa prima partita al Palazzetto dello Sport".

Insomma si attende una grande risposta dal pubblico ortonese, anche perchè domenica saranno tanti gli spunti per assistere al match. Infatti prima della partita verrà premiato con il riconoscimento Andrey Kuznetsov, il miglior realizzatore in assoluto dello scorso campionato di serie A2, Leano Cetrullo. A consegnare il premio ci sarà la moglie dello schiacciatore scomparso nel 1994 in seguito ad un incidente stradale. Per Ortona sarà un onore ospitarla. Allo stesso modo sarà un piacere accogliere le telecamere di RaiSport, che seguiranno il match tra Sieco Service Ortona e Itely Milano, la cui differita andrà in onda su RaiSport 2 martedì 29 ottobre alle ore 22.45. Per quanto riguarda Rete Otto Sport, la partita sarà trasmessa il mercoledì successivo alla gara (ore 22.30) e sabato 2 novembre (ore 19.50).

Dunque una domenica ricca di emozioni al Palasport di via Papa Giovanni XXIII, una giornata che segnerà il ritorno ad Ortona del campionato di serie A2 per il secondo anno consecutivo.