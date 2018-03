Rugby. Nel weekend L'Aquila, Gran Sasso ed Avezzano impegnate in trasferta

L'AQUILA. È iniziata martedì la preparazione in vista della prossima giornata di campionato, la quarta, che vedrà la squadra neroverde fare visita alla formazione emiliana del Romagna RFC, allenata dal tecnico aquilano Francesco Urbani.

Morale alto e tanta voglia di migliorare per i ragazzi di mister Raineri tornati ad allenarsi con ancora maggiore motivazione dopo aver raggiunto la seconda pozione in classifica grazie alla bella vittoria ottenuta la scorsa domenica sul prato del Fattori con il Roccia Rubano Rugby. Buone notizie anche dall’infermeria del club che, dopo l’incontro di domenica, non ha avuto nuovi ingressi: non dovrebbe essere nulla di preoccupante, infatti, per la terza linea Di Cicco che ieri ha svolto lavoro differenziato ma che probabilmente sarà a disposizione per la trasferta emiliana; restano, invece, ancora indisponibili gli infortunati di più lungo periodo: gli avanti Milani, Rettagliata, Colaiuda, Lofrese, ed i tre quarti Varani, Del Pinto e Forte.

Intanto la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Campionato Italiano di Serie A in programma domenica 27 ottobre: sarà il direttore di gara Armanini di Padova ad arbitrare l’incontro Romagna RFC v L’Aquila Rugby, con fischio d’inizio alle ore 14.30.

Per quanto riguarda invece la Gran Sasso, i ragazzi di Pierpaolo Rotilio provengono dalla prima sconfitta stagionale, maturata negli ultimi minuti domenica scorsa a Villa Sant'Angelo contro il Rangers Vicenza. Il morale resta comunque alto, in vista della trasferta di domenica prossima contro il Prato Sesto di Rima Wakarua. Fischio di inizio ore 15.30, dirigerà il sig. Damasco di Napoli.

In Serie B prima trasferta in terra di Sicilia per l’Autosonia Avezzano Rugby. I gialloneri saranno di scena domenica 27 ottobre, alle ore 15, sul campo del Messina.

La delusione per la sconfitta rimediata tra le mura amiche nell’ultimo turno di campionato contro la Primavera Roma, ancora non viene totalmente digerita: la prima vittoria era ad un passo ed invece è sfumata a causa di errori banali e scelte frettolose.

Si scende in Sicilia consapevoli della forza del gruppo, l’organico, tranne lo squalificato Francesco Taccone, è al completo, ed il tecnico Fabio Andreassi sceglierà il miglior quindici da mettere sul terreno di gioco.

I confronti contro le squadre della Trinacria si sono sempre rivelati ostici sotto il profilo agonistico, il clima, e non solo quello meteorologico, è sempre stato caldissimo.

Durante gli allenamenti settimanali sono stati provati nuovi schemi di gioco sia in mischia che con la linea veloce, la preparazione atletica è ottima, basterà ridurre al minimo gli svarioni per ottenere punti importanti.

Notevole, come sempre, lo sforzo economico sostenuto dalla società del Presidente Sonia Sorgi, per affrontare l’intera stagione, nella speranza e nell'attesa che, nonostante il periodo di crisi economica, qualche azienda possa avvicinarsi alla palle ovale con contributi di sponsorizzazione.