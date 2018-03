Pallavolo. In Serie B2 vince la Dannunziana Pescara. Ko Arabona ed Altino

PESCARA. Tutto ok nella prima giornata della Serie B2 femminile per la Dannunziana Pescara, che con una grande prova di carattere ha superato 3-1 il Montegranaro Volley. Successo meritato per le giovani pescaresi, che hanno davvero sofferto l'avversario soltanto nel primo e terzo set. Parziali di 25-23; 25-17; 24-26; 25-15. Il successo aggiunge alla classifica delle dannunziane i primi 3 punti ed il conseguente primo posto in classifica. Pescara domenica prossima sarà di scena sul difficile campo del San Giovanni Marignano Volley.

Esordio di campionato amaro invece per l'Arabona, sconfitta per 3-1 sul campo della Stella Rimini. Prestazione generosa ma sfortunata delle giocatrici di Manoppello, autrici di una gran partita fino al secondo set, vinto per 25-23 dopo il ko per il medesimo punteggio nel primo. Il crollo nei successivi set, chiusi con un passivo di 25-16 e 25-19. La sconfitta ovviamente non consente all'Arabona di aggiungere i primi punti in classifica. Domenica la Ciaocarb Arabona Manoppello ospiterà in casa l'Altino per il primo derby d'Abruzzo con inizio alle ore 18,00 a Manoppello Scalo.

Proprio l'Altino nel weekend è stato sconfitto a domicilio per 3-1 dal forte Fabriano Ancona. Esordio amaro assoluto in B2 per le ragazze teatine, che hanno comunque giocato una gara orgogliosa e volenterosa. Dopo i primi 2 set chiusi sul 26-24 e 25-21 per le marchigiane, la pronta riscossa nel terzo set con il 25-17 per le abruzzesi. Nel quarto set punto decisivo del Fabriano che ha chiuso sul 25-18 con conseguente 3-1 finale. Altino a 0 punti in classifica e domenica a Manoppello derby con l'Arabona.

Andrea Sacchini