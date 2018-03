Pallavolo. In Serie B2 sconfitte Volley Teate e Gada Group Pescara 3

PESCARA. Esordio amaro per il Gada Group Pescara 3, sconfitto nettamente nel weekend 3-0 sul campo del Grosseto. Pescaresi davvero in partita soltanto nel primo set, chiuso con il passivo minimo di 28-26. Secondo e terzo set invee da dimenticare, chiuso con i toscani avanti 25-21 e 25-19. Gada Group fermo a quota 0 in classifica. Sabato impegno casalingo contro il Grottazolina, squadra in provincia di Fermo.

Archiviata la prima giornata di campionato con una sconfitta che è tale solo nel risultato puramente aritmetico, la pallavolo Teate già guarda al futuro con un occhio di riguardo sempre ai giovani. Infatti i giovanissimi teatini, davanti ad un affollato e caloroso PalaTeate gremito di spettatori, hanno disputato una bella gara tenendo testa a degli avversari che nei momenti decisivi hanno potuto far conto della loro maggiore esperienza. Una gara avvincente giocata con grande determinazione ed impegno, il secondo set è finito 27-25 per i romani. Finale di partita (18-25; 25-27 20- 25). La squadra di Chieti è under 23 e 7 atleti sono under 19. Un progetto che rispetta a pieno quella che da sempre è la filosofia della Teate Volley, puntare sui giovani per offrire loro un momento di crescita e di opportunità per il futuro. La Teate resta a quota 0 in classifica e domenica prossima sarà impegnata sul campo del Pisa.