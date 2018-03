Basket. Primo stop in campionato per il Campli:58-50 sul parquet dello Juve Trani

TRANI. I ragazzi di coach Castorina sono riusciti a rimanere in partita per tutti i 40 minuti, nonostante una vera e propria giornata no in fase offensiva, senza però riuscire mai a mettere la testa avanti. E' mancata la giocata capace di ribaltare l'inerzia della partita, complice anche l'assenza di lucidità in alcuni momenti chiave della partita. Al pronti via Campli si ritrova già sotto 5-0 e con Diener carico di due falli personali dopo nemmeno tre minuti di gioco. Tuttavia dopo aver sbloccato il risultato, le due squadre hanno viaggiato sul filo dell'equilibrio per tutti i primi venti minuti di gioco, con i farnesi però sempre ad inseguire. Nella terza frazione l'arrembaggio ospite si infrangeva sul ferro del canestro, compresi anche numerosi errori dalla lunetta, che permettevano ai padroni di casa di allungare e chiudere il periodo sul 43 - 34. La GLOBO-ALLIANZ parte subito forte nell'ultima frazione, con un canestro e fallo di Gaeta, ma purtroppo è un fuoco di paglia in quanto i biancorossi non riescono ad andare oltre il -6, con i padroni di casa che controllano il risultato negli ultimi minuti. L'ultima sirena suona sul 58 -50 ed ufficializza la prima sconfitta stagionale. La testa tuttavia è già a Domenica, si torna al PalaBorgognoni,ore 18, contro Benevento, una buona squadra che punta alla parte alta della classifica e contro cui servirà il miglior Campli, dentro e fuori dal campo.

JUVETRANI-CAMPLI 58-50

JUVETRANI: Di Salvia, Salamina 9 (3/6, 1/3), Bergamin 17 (5/6, 2/4), Ippolito 10 (4/6, 0/3), Amorese 1, Cupito 10 (4/11, 0/2), Ferrara, Basile 11 (5/8), Di Lauro N.E.: Mennuni

Tiri Liberi: 7/12 – Rimbalzi: 30 24+6 (Basile 9) – Assist: 7 (Salamina 3)

CAMPLI BASKET: Montuori 8 (3/5, 0/2), Palantrani 7 (2/2, 1/4), Gaeta 9 (4/8, 0/3), Di Carlo, Diener 7 (2/4, 1/3), Alleva, Negrini 6 (2/3), Petrucci 13 (4/7, 0/2), Serafini N.E.: Ferrari

Tiri Liberi: 10/17 – Rimbalzi: 26 22+4 (Gaeta 8) – Assist: 6 (Diener 4)

Arbitri:Peluso,Esposito.