Rugby. L'Avezzano cede in casa 20-14 con la Primavera Roma

AVEZZANO. Arriva un’altra sconfitta per l’Autosonia Avezzano Rugby battuta sul terreno amico dalla Primavera Roma per 20 a 14.

Neanche il tempo di guardare il cronometro e la Primavera vola in meta complice un mancato placcaggio nella zona centrale del campo, il cecchino Riccardo Peluso trasforma per il momentaneo vantaggio.

Reazione d’orgoglio dei gialloneri locali che nel giro di pochi minuti realizzano due splendide mete: la prima con un’azione alla mano finalizzata da Andrea Colaiuda, la seconda con una perentoria entrata di Giovanni Angelozzi, entrambe le mete sono trasformate da Roberto Lanciotti.

A questo punto, quando ancora mancava più di un tempo alla fine, un rilassamento mentale, pensando di aver già ottenuto l’intera posta in palio, ha consentito ai laziali di rientrare in partita.

La Primavera ha creduto di più nei propri mezzi e ad inizio secondo tempo ha chiuso l’incontro realizzando prima una meta con Francesco Cavallini, trasformata da Peluso che subito dopo si ripeteva infilando in mezzo ai pali un calcio piazzato. Mancavano ancora 35 minuti alla fine del match, ma gli attacchi dei gialloneri risultavano vani: errori nei passaggi decisivi, scelte di gioco errate e grande confusione non hanno consentito di ribaltare il risultato.

Alla fine dell’incontro, nell’ambito dell’iniziativa “Il pallone dell’incontro è offerto da …”, il capitano dell’Autosonia Avezzano Rugby, Simone Lanciotti, ha consegnato la palla ovale al Sig. Luigi Picchi, responsabile della PANTAL, concessionaria di zona del caffè Vergnano e della Rancilio.

TABELLINO

AVEZZANO: 15) Taccone, 14) Colaiuda, 13) Lanciotti R., 12) Angelozzi G., 11) Volpe F., 10) Iannucelli , 9) Angelozzi P, 8 ) Farina, 7) Cecchetti 6) Costantini, 5) Babbo, 4) Mancini, 3) Venditti , 2) Lanciotti S., 1) Ranalletta.

A disp: Crucitti, Di Cintio, Volpe G., Rossi, Fiore, Baronetti, Rosati

All. Fabio Andreassi.

PRIMAVERA ROMA: 15) Callori 14) Ventola 13) Belloni 12) Giulio, 11) Peluso 10) Ritano, 9) Lopresto, 8) Papi 7) Marigo 6) Corcos 5) Belcastro 4) Cavallini 3) Mattei 2) Boccacci 1) Risi

A disposizione: Marchigiani, Urbanetti, Di Martini, Sebastiani, Clementi, Sposato, Dentale.

All: Gullermo Montes