Uragano Sulmona e Giulianova. Pari Amiternina e Celano. Male l'Angolana

FANO-CELANO 1-1





FANO (4-4-2): Tonelli 5.5; Nodari 6, Torta 5.5 (43’ st Angelelli sv), Zanetti 6, Cesaroni 6; Muratori 6, Provenzano 6 (52’ st Fatica sv), Sassaroli 6, Antonioni 6; Stefanelli 6, Cicino 7. A disp.: Marcantognini, Clemente, Favo, Carloni, Fabbri, Forabosco, Vitali. All.: Omiccioli 6.

CELANO (4-2-3-1): Bartoletti 6; Bordi 6, Villa 5, Fuschi 6, Semplice 5.5; Evangelisti 6 (19’ st Salatiello 5.5), Marfia 5.5; Granaiola 6.5, Mercogliano 6.5 (11’ st Dema 5.5), Lancia 6 (32’ st De Sanctis sv); Aquaro 5.5. A disp.: Polidoro, Castellani, Salvi, Marchetti, Valdes, Camilli. All.: Morgante 6.

ARBITRO: Zingrillo di Seregno 5.5.

RETI: 2’pt Mercogliano (C), 28’pt Cicino (F).

NOTE: spettatori 600 circa. Espulso al 41’st Marfia (C) per gioco falloso. Ammoniti: Villa, Provenzano, Marfia, Muratori, Bartoletti. Angoli: 8-3. Recupero: pt 1’, st 10’.

GIULIANOVA-RENATO CURI 4-0

GIULIANOVA (4-3-3): Natali 6; Del Grosso 6,5, Nocera 6, D’Orazio 6,5 (1’ st Venneri 6), Lo Russo 6; Puglia 6,5, Maschio 7 (33’ st Iachini sv), Fantini 7; Berretti 6, Dos Santos 7, Broso 6,5 (32’ Di Iulio sv). A disp.: De Luca F., De Luca A., Di Gioacchino, Bianchini, Rinaldi, Valentini. All. Ronci (squalificato, in panchina Tortorici 7).

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-1-1): Angelozzi 6; Ricci 6, Di Francia 5,5, Marotta 6, Natalini 5; Pagliuca 6, Di Camillo 6 (10’ st Cancelli 6,5), Onesti 5,5, (22’ st Spadaccini 5,5,), Farindolini 5,5; Vespa 5; Bongermino 5,5 (31’ st De Mattesi sv). A disp.: Lupinetti, Quitadamo, Carpegna, Fedele, Sparnoli, Isotti. All. Miani 5.

ARBITRO: Natilla di Molfetta 5,5

RETI: 6’ pt Maschio, 11’ pt e 6’ st Dos Santos, 18’ st Broso.

NOTE: spettatori paganti 580 per un incasso di 3.769 euro. Espulso Vespa (R) al 39’ st per gioco falloso. Ammoniti: Nocera, Natalini, Onesti. Angoli 4-1. Recupero: pt 1’, st 4’.



JESINA-AMITERNINA 1-1



JESINA (4-4-2): Tavoni 5.5; Campana 6, Tafani 6.5, Tombari 6.5, Cardinali M. 6 (12’ st Sebastianelli 6); Carnevali 6.5, Berardi 7, Cardinali N. 7, Rossini 6.5; Giansante 5.5 (19’ st Mbaye 6), Pierandrei 6 (42’ st Strappini S. sv). A disp.: Giovagnoli, Tullio, Ambrosi, Rossi, Sassaroli, Bastianelli. All. Bacci 6.5.

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6.5; Lenart D. 5.5, Santilli 6, Valente 6, Mariani 5.5; Petrone 5.5, Loreti 5.5, Peveri 7 (28’ st Bocchino 6), Lenart L. 5.5 (28’ st Federici 6), Pedalino 6, Torbidone 6 (38’ st Cerroni sv). A disp.: Calvaresi, Conti, Nuzzo, Ruffini, Coletti, Shipple. All. Angelone 6.

ARBITRO: Sartori di Padova 5.5

RETI: 43’ pt Peveri (A), 21’ st Cardinali N. (J).

NOTE: spettatori 700 circa. Ammoniti Peveri, Santilli, Lenart L., Valente, Mbaye, Loreti, Berardi. Angoli: 5-7. Recupero: pt 2’, st 4’.

SULMONA-BOJANO 6-0 (giocata sabato)



SULMONA (4-4-2): Falso 6; Di Berardino 6,5, Cirina 7, Brack 6 (14’ st Gasperini 6), Nicolai 6; Montesi 6, Bensaja 6,5, Vitone 7,5, Taormina 7 (32’ st Bordoni); Ceccarelli 8 (25’ st Proietti 6,5), D’Angelo 7,5. A disp.: Moggio, Abdija, Ursini, Spaho, Cibelli, Marangon. All. Mecomonaco (squalificato, in panchina Di Corcia 7).

BOJANO (4-4-2): Longo 6,5; Parlangeli 5, Montone 5, D’Addato 5, Pellegrino 5; De Matteo 4,5, Tancredi 6, Di Lullo 4,5, Evacuo 4,5 (10’ st Curto 5,5); Panico 6 (7’ st Etogo 6), Migiorelli 6 (28’ st Ursi 5,5). A disp.: Romano, Maiello, Ferrante, Ambrosino, Catapano, Capuano. All. Pulcinella 5.

ARBITRO: Ragonesi di Perugia 6.

RETI: 13’ pt e 43’ pt Ceccarelli, 37’ pt e 7’ st D’Angelo, 46’ pt Cirina, 37’ st Proietti.

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Di Lullo, Panico. Angoli: 9-1. Recupero: pt 1’, st 0’.

