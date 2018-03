Basket. L'Amatori Pescara sul campo del Latina. Il Vasto affronta Porto S. Elpidio

PESCARA. Due vittorie su due gare giocate soddisfano tecnico e società, anche se c'è ancora molto da lavorare. E nella terza giornata, per una casualità disposta dal calendario, le prime quattro squadre della classifica (tutte a punteggio pieno) si affronteranno in due scontri diretti. Sabato 19 a Roma l'Eurobasket affronterà il Giulianova, mentre domenica 20 (alle 18.00) l'Amatori sarà di scena al Palabianchini di Latina (arbitri Guida di Trapani e Nicosia di Erice). Per i biancorossi dunque la prova più dura di questa fase di avvio, contro "...una corazzata costruita per ammazzare il campionato..." come afferma coach Fabbri riferendosi al Latina. Una squadra piena zeppa da individualità di categoria superiore, a cominciare dal tecnico Garelli e dai tanti altri elementi che per quantità e qualità fanno della formazione pontina la principale candidata al successo finale unitamente al Rieti. L'Amatori affronterà l'impegno senza timori reverenziali, augurandosi di migliorare nella gestione e nel carattere di approccio alla gara. "Dobbiamo fare le cose con attenzione per migliorare con i nostri ragazzi" prosegue Enrico Fabbri "...perchè dobbiamo ancora cogliere i margini di crescita che abbiamo". Trasferta difficile dunque, nella quale occorre massimizzare l'impegno per evitare di incorrere in atteggiamenti che potrebbero complicare le cose in campo.

In casa Vasto invece Capitan Ierbs e compagni saranno nuovamente di scena sul parquet del PalaElettra di Pescara per affrontare il Porto S.Elpidio che, vinta la prima a Montegranaro, ha perso in casa, opposta all’EuroBasket Roma. L’obiettivo dei vastesi è tornare prontamente alla vittoria, giocando la terza gara di campionato sullo stesso campo, dopo aver già dimenticato ed archiviato la sconfitta incassata dalla locale formazione che ha conquistato l’intera posta in palio dopo un supplementare conclusosi con due tiri liberi.

Tra due domeniche si torna al PALABCC per affrontare il secondo derby di stagione contro il Giulianova.