Pallavolo. Inizia da Padova il campionato della Sieco Service Ortona

ORTONA. L’esordio è alle porte. La Sieco Service Impavida Ortona si appresta a iniziare a vivere la serie A2 per il secondo anno consecutivo. Dopo la grandissima stagione passata, il campionato

ripartirà dalla squadra contro cui gli Impavidi l’anno scorso iniziarono la loro impressionante marcia trionfale del girone d’andata, la Tonazzo Padova.

La formazione veneta sarà l’avversario di turno di questa prima giornata. La Sieco Service Impavida sfiderà a Padova gli uomini di coach Baldovin, squadra forte e tra le più competitive della categoria. I precedenti raccontano di una vittoria per parte: nella prima di andata dello scorso anno, Lanci e compagni si imposero per 3-2 dopo una straordinaria rimonta partita dallo 0-2 per i patavini. Il match di ritorno, giocato a Padova, fu invece tutto a favore della Tonazzo, vittoriosa per 3-0.

Azzerato tutto, è il momento di tornare a giocare sul campo e aggiornare le statistiche. La Sieco viene da un pre-campionato che l’ha vista battere, in allenamenti congiunti, formazioni blasonate come la Lube Banca Marche Macerata; ma negli ultimi due test è stata sconfitta dal B-Chem Potenza Picena, squadra marchigiana dell’ex Marco Lipparini. C’è dunque, tra le fila degli ortonesi, voglia di immediato riscatto e, un successo a Padova contro la Tonazzo, apporterebbe sicuramente una ventata di entusiasmo non indifferente.

L’avversario è di quelli veramente difficili da affrontare, per di più in un PalaFabris che inciterà i propri beniamini dal primo all’ultimo punto. Ma anche agli Impavidi non mancherà il sostegno dei propri tifosi. Infatti anche la tifoseria ortonese dei Dragoni è pronta a tornare in campo: per l’occasione un gruppo di sostenitori partirà alla volta di Padova.

Detto ciò, non può mancare un in bocca al lupo finale a tutti: alla Sieco Service Impavida Ortona, con l’augurio che possa ripetere un’altra grande stagione per rivivere e far rivivere le grandi emozioni della serie A2, a tutte le formazioni che prenderanno parte al campionato e a tutti gli amanti della pallavolo, pronti a seguire le gesta dei propri beniamini.

Tonazzo Padova – Sieco Service Impavida Ortona (domenica 20 ottobre, ore 18) sarà diretta dai signori Montanari Massimo e Sessolo Maurina.