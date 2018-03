Pallamano. In Serie A vince la Teknoelettronica Teramo. Ko il Cus Chieti

ABRUZZO. Nel girone B primato solitario per l’Ambra, che trova in terra emiliana, contro la Nuova Era Casalgrande, la sua quarta vittoria in altrettante gare disputate. Gli uomini di Morlacco vincono 30-35 (p.t. 14-18), col giovane De Stefano a segno in ben nove occasioni. Dietro alla formazione toscana, duo formato da Terraquilia Carpi – che fa sua l’intera posta in palio battendo 39 a 22 l’Estense – e TeknoElettronica Teramo, grazie a un 22-23 (p.t. 10-13) di misura sul campo della Farmigea. Altrettanto equilibrata anche la sfida che assegna i tre punti alla Luciana Mosconi Dorica, dopo il 33-35 (p.t. 17-18) in casa del Bologna.

Nel girone C la Lazio giunge al suo turno di riposo, il prossimo, da capolista del raggruppamento: i laziali battono 31-25 (p.t. 14-13) il Teamnetwork Albatro e sono imbattuti dopo quattro giornate. La squadra di Langiano è seguita a ruota dalla Junior Fasano, che centra il terzo successo in altrettanti incontri imponendosi 28-22 (p.t. 16-11) sul Fondi. Sorridono anche Benevento e CUS Palermo. Per entrambe vittoria casalinga, rispettivamente 33-31 (p.t. 14-16) contro il Geoter Gaeta e 28-26 (p.t. 13-11) nel match giocato contro il CUS Chieti.

Farmigea – Teknoelettronica Teramo 22-23 (p.t. 10-13)



Farmigea: Leone 2, Mannocci, Anelli, Piletti 7, Bednarek 4, Munda, Lorenzini, Turini C, Meoni, Mancini, Bufoli 1, Spadavecchia 2, Perfigli 3, Cascone 3. All: Sergio Cavicchiolo

TeknoElettronica Teramo: Di Marcello, Leodori, Marano, Barbuti 3, Gabriele 3, Santucci 2, Murri 1, Nikocevic 7, Luongo, Vaccaro 5, Collevecchio, Lodato, Toppi, Pagano 2. All: Marcello Fonti

Arbitri: Falcone – Panno

Benevento – CUS Chieti 28-26 (p.t. 13-11)



Benevento: Taurian 5, Luciani 2, Longobardi, Sangiuolo A. 8, Iannotti, Sangiuolo G. 5, Tretola, Bonocore 7, Testa 1, Grande, Mastropietro, Chiumento, De Luca, De Cristofaro. All: Zoran Cvjetkovic

CUS Chieti: Colaprete, Mariotti, Giampietro 1, Wolter 1, Paolucci 2, Pieragostino 5, Savini M. 2, Milia, Giuffrida 6, Rigante 8, Concas, Pellegrini S. 1, Pellegrini D, Di Marco. All: Silvano Seca

Arbitri: Amendolagine – Potenza