Rugby. Sconfitta pesante per l'Avezzano 56-7 a Colleferro

AVEZZANO. La prima trasferta per l’ AutoSonia Avezzano Rugby si conclude con una cocente sconfitta per 56 a 7 rimediata sul terreno del Colleferro.

I laziali, come già detto nella presentazione dell’incontro, sono una delle formazioni favorite per la vittoria finale, potendo contare su un buon organico rodato già nella scorsa stagione, al quale, durante l’estate, si sono aggiunti ulteriori atleti di valore.

Pronti via ed il Colleferro in soli 18 minuti chiude la partita realizzando ben 4 mete tutte trasformate. Al 35’ la quinta realizzazione chiude il primo tempo: parziale da brivido 35 a 0.

Andreassi scuote i suoi che rientrano in campo con un piglio diverso ed al 10’, con Volpe, realizzano quella che sarà l’unica meta dell’incontro, trasforma Roberto Lanciotti.

Prima del fischio finale i rossoneri realizzano altri 21 punti (3 mete tutte trasformate) e chiudono il match con il punteggio di 56 a 7.

Troppo netto il divario tra le due compagini sia nelle mischie chiuse che nei raggruppamenti spontanei con i trequarti avezzanesi sempre in affanno in difesa, da salvare le rimesse laterali ove i gialloneri hanno dimostrato una migliore organizzazione.

Siamo solo alla seconda di campionato, ma, per raggiungere una tranquilla salvezza, c’è ancora molto da lavorare.

Appuntamento domenica 20 ottobre al campo di Via dei Gladioli ove sarà di scena la Primavera Roma.

Dopo la delusione per la mancata partecipazione al campionato ELITE invece, la “corazzata” dell’Autosonia Avezzano Rugby Under 16, ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino nel campionato regionale di categoria.

Vittima sacrificale il CUS L’Aquila che ha rimediato una sonora sconfitta: 145 a 0 il risultato finale.

Troppo forte l’Avezzano sia nel gioco di squadra che nelle individualità, troppo giovani ed inesperti gli aquilani.

TABELLINO

COLLEFERRO: 15) Battisti Mattia, 14) Sabellico, 13) Idini , 12) Gualdambrini, 11) Panetti M., 10) Cerquozzi , 9) Battarelli, 8) Ionescu, 7) Proietti, 6) Centi, 5) De Maggi, 4) Massicci, 3) Battisti Marco, 2) Montagna, 1) Leo. A disposizione: Pennese, Padovese, Della Vecchia, Leo, Marocco, Ascenzi, Palmisani. All: Daniele Montella

AVEZZANO: 15) Taccone, 14) Colaiuda, 13) Panciotti F., 12) Angelozzi G., 11) Volpe F., 10) Iannucelli , 9) Angelozzi Pierpaolo, 8 ) Farina, 7) Cecchetti 6) Bonomo, 5) Babbo, 4) Mancini, 3) Venditti , 2) Lanciotti S., 1) Rosati. A disp: Di Cintio, Consalvi, Ranalletta, Venturini, Costantini, Volpe G., Rossi. All. Fabio Andreassi.

Arbitro: Sig. Cerino di Napoli.