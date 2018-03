Hockey Prato. Parte bene la stagione dell'Avezzano: 4-0 all'Olimpia Roma

ROMA. Ottima partenza dell'Hockey Avezzano nella prima giornata del girone della serie B di hockey prato. Nonostante i soliti problemi di formazione tipici di inizio stagione, i biancoverdi del Presidente Serone non hanno problemi a superare la squadra romana dell'Olimpia, squadra coriacea che nel passato ha sempre dato filo da torcere ai marsicani. La partita si è giocata nel nuovo campo romano di via Avignone (Roma EUR), realizzato dalla Federazione Italiana Hockey per ospitare la serie A e le partite della nazionale. Il risultato finale è di 4 a 0 per l'Avezzano, con reti realizzate da Raji, Colizza, Cipriani e Berardini.

A fine gara il presidente Roberto Serone fa fatto il punto della situazione a PrimaDaNoi.it: «la partita disputata si è presentata subito con i problemi tattici creati dalla squadra avversaria allenata da un ex olimpionico e dove militano persone dalla tecnica sopraffina anche se un po' avanti con

glia anni (35/45), ma che hanno tutti giocato in serie A . Solo la velocità e la resistenza fisica ed una buona tecnica dei nostri ragazzi, età media 23 anni, la giusta lettura delle posizioni in campo ed i cambi opportuni da parte del mister Testa hanno alla fine avuto ragione degli avversari.

I primi 35 si sono conclusi sullo 0 a 0 , dopo aver segnato all'inizio della ripresa con Cipriani s'è dovuto arrivare al 20° prima del raddoppio di Raj e la terza segnatura di Colizza, il quarto goal di Berardini è arrivato allo scadere».

L'Avezzano è sceso in campo con la seguente formazione: Di Battista (P), Colizza, Cerasani (K), Fracassi, Palumbo, Casoli, Carnevale, Cucinotta, Berardini, Cipriani, Gentile, Invernizzi (2P). All. Testa.