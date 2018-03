Basket. In Serie C in vista del derby di domenica vincono Penta Teramo e Magic Chieti

TERAMO. Primi due punti in campionato per il Penta Teramo che dopo la sconfitta di domenica scorsa si rialza e sbanca il PalaVazzieri di Campobasso, campo di casa della formazione dell’Ennebici.

Il punteggio finale di 54-67 rende merito ad un Penta Teramo gagliardo e concentrato, specie negli ultimi 10 minuti di gioco dove Pappacena e Moretti hanno fatto la voce grossa mettendo in ginocchio la squadra di Sabatelli.

I biancorossi di coach Gramenzi nel primo quarto hanno sofferto i molisani che con il neo arrivato Vera, che in casa Ennebici fa letteralmente “pentole e coperchi”, giocano forte in difesa e molto bene in contropiede realizzando canestri ad alta percentuale. Per i teramani, che grazie alle buone percentuali da tre punti, riescono a chiudere il primo quarto sul 12-12, il meglio arriva tra il secondo ed il terzo parziale, quando grazie ad un break di 18-4, dopo essere andati al riposo sul 24-29, arrivano al 25’ fino al 29-39, dando l’impressione di aver messo definitivamente le mani sulla partita. Le triple di Del Cioppo e Petrone ed i canestri di Vera però riportano. tra il tripudio generale, i molisani a meno di un possesso di distanza da Moretti i soci (41-42 al 30’), riaprendo di fatto la partita.

La svolta della gara arrivava negli ultimi 5’ di gioco quando Pappacena (11 punti negli ultimi 10’) e Moretti innestano il “turbo”, scavando minuto dopo minuto un break che Vera e compagni non riuscivano più a chiudere. Alla fine il tabellone recitava 54-67 per il Penta Teramo che dopo il passo falso di domenica scorsa, finalmente mette in carniere i primi due punti in campionato.

Prossimo appuntamento in campionato per il Penta Basket Teramo, domenica prossima in casa contro il Magic Basket Chieti.

ENNEBICI CAMPOBASSO: Del Cioppo 5, Petrone 20, Vera Biazzi 23, Tondi 4, Traversi 2, De Nunzi , Marinelli , Sabelli , Magro , Pece NE, Sabelli E. NE, Sabato NE, Messere NE. All. D’Alessio

PENTA BASKET TERAMO: Del Zoppo 10, Mignogna 8, Pappacena 11, Moretti 24, Crescenzi 5, Piccini 6, Alassio 2, Facchini 1, Ippolito , Fracassa , Limoncelli NE, Quarchioni . All. Gramenzi

Arbitri: Tarquinio e Persia

IL MAGIC CHIETI STENDE 73-59 IL CAMPOBASKET

Il Magic Basket Chietifa il bis, vittoria anche alla seconda giornata di campionato, conro un forte Campobasso. Quintetto iniziale di Chieti con Italiano,Di Falco,Di Santo,Di Biase, Bellaspiga che però subisce all'inizio i canestri del duo Altieri - Igbanugo, 2 a 7 dopo 4' di gioco.Purtroppo i falli condizionano le prestazioni di Di Biase e Italiano. sostituiti da Pardi e Andreoni, quest'ultimo a canestro con un'ottima penetrazione nel momento delicato della partita. L'intensità difensiva e la buona mano del capitano Mariani portano i ragazzi del coach Merletti a chiudere il primo quarto + 3 punti. Nella seconda frazione di gioco Chieti ribatte al Campobasket, le difese adeguate di Bellaspiga e Sprecacenere contro i lunghi avversari portano a chiudere il primo tempo sul 38 a 30 per il Magic, con tiro da tre punti, a 4 secondi dal termine, dell'implacabile Italiano. Nella ripresa parte meglio Campobasso con la difesa 1-3-1-, i ragazzi del Magic raggiungono il bonus di falli già al 4 minuto, recupera e supera gli avversari chiudendo avanti la terza frazione per 48 a 47. Ultimo quarto Chieti straordinario , parte bene con un parziale di 5 a zero, che costringe il coach di Campobasso a chiedere l'ultimo time-out disponibile. Il parziale di 26 a 11 agli avversari chiude la partita sul 73 a 59.

MAGIC BASKET: Bellaspiga 8,Andreoni 2,Di Falco 27, Di Biase 5,Italiano 18,Specacenere 0,Mariani 13,Ricci 0,Milillo 0,Di Santo 0,Pardi 0, Trovarelli NE

CAMPOBASKET: Rinauro 10, Pianese 0, Anzini 1, Conte 0, Sacco 7, Marino 4, Igbanugo 14, Altieri 23.