Serie D. Vince il Celano. Pari per Giulianova ed Angolana. Vanno ko Amiternina e Sulmona

CELANO-FERMANA 2-0

CELANO (4-4-2): Bartoletti 6; Colantoni 5.5, Fuschi 6, Bordi 6, Marfia 6; Lancia 7 (34’ st Evangelisti sv), Mercogliano 6.5 (9’ st Calabrese sv, 29’ st Semplice sv), Rea 6, Granaiola 6; Aquaro 6.5, Valdes 6. A disp.: Polidoro, Villa, De Sanctis, Salatiello, Dema, Camilli. All. Morgante 6.5

FERMANA (4-4-2): Savut 5; Camilli 5.5, Savini 6, Marini 5.5, Miecchi 5.5; Vita 7 (22’ st Romano 6.5), Mariani (10’ st Negro 7), Marcolini 5.5, Marinucci Palermo 5.5 (31’ st Santoni 6.5); Bartolini 6.5, Bellocci 6.5. A disp.: Stefanini, Bartolucci, Rossi, D'Errico, Fabiani, Vallorani. All. Fenucci 5.5

ARBITRO: Fusco di Brindisi 4.

RETI: 13’ pt Granaiola, 47’ st Aquaro.

NOTE: spettatori 400 circa con buona presenza ospite. Al 40’ pt gara sospesa per alcuni istanti per una bomba carta lanciata dal settore ospite che ha stordito un guardalinee. Espulsi al 15’ st Marcolini (F) e al 34’ st Colantoni (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Rea, Camilli. Angoli: 5-4. Recupero: pt 1’, st 5’.

MATELICA-GIULIANOVA 3-3

MATELICA (4-4-2) Passeri 5,5; Silvestrini 6, D'Addazio 6,5, Gilardi 6,5, Tonelli 6,5; Scartozzi 6,5, Lazzoni 7, Martini 6,5 (27° Scotini 5,5), Moretti 7 (23° st Cacciatore 6,5); Staffolani 7,5 ( 30° s.t. Jachetta 6), Cognigni 7,5. A disp.: Spitoni, Rocchegiani, Lanzi, Mangiola, Vitali, Api. All. Carucci 6,5.

GIULIANOVA (4-3-3): Farnè 6; Del Grosso 6 (34’ st Puglia 6,5), D’Orazio 6, Nocera 6 (16’ st Venneri 6), Lorusso 6; Di Julio 6,5, Maschio 6,5 (43’ pt Natali 7), Fantini 6; Esposito 7,5, Dos Santos 6,5, Berretti 7. A disp.: De Luca, Di Gioacchio, Rinaldi, Iachini, Bianchini, Valentini. All. Ronci 7.

ARBITRO: Moretti di Foligno 6,5.

RETI: 11’ pt Berretti rig. (G), 33’ pt (rig.) e 43’ pt (rig.) Cognigni (M), 6’ st Esposito (G), 22’ st Lazzoni (M), 37’ st Berretti (G) rig.

NOTE: spettatori 800 circa. Espulsi al 43’ pt Farnè (G) per fallo da ultimo uomo ed Esposito (G) al 20’ st per proteste. Ammoniti: Tonelli, Scartozzi, Di Julio, Del Grosso, Venneri, Puglia. Angoli: 8-3. Recupero: pt 0’, st 4’.

AMITERNINA-ANCONA 1-2

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 5,5; Lenart D. 6,5, Santilli 6, Valente 5, Mariani 6; Petrone 5,5, Loreti 6 (15' st Federici 6), Peveri 6 (31' st Cipolloni sv); Lenart L. 6, Pedalino 6, Torbidone 5,5 (31' st Cerroni sv). A disp.: Calvaresi, Nuzzo, Shipple, Conti, Bocchino, Holzknecht. All. Angelone 6.

ANCONA (4-3-3): Lori 5,5; Barilaro 6,5, Cacioli 5, Capparuccia 6,5, Di Dio 6; Gelonese 7, Biso 6,5 (40' st Bambozzi sv), D’Alessandro 6; Sivilla 5,5 (20' st Morbidelli 6,5), Tavares 6 (34' st Cazzola sv), Bondi 6,5. A disp.: Niosi, Cilloni, Uceda, Pizzi, Hidalgo, Miceli. All. Cornacchini 6.

ARBITRO: Capasso di Firenze 5,5.

RETI: 9' aut. Cacioli (AN), 14' pt aut. Valente (AM), 31' pt Gelonese (AN)

NOTE: spettatori 500 circa con un centinaio di tifosi ospiti. Ancona col lutto al braccio in memoria di Giancarlo Cadè, che portò i dorici in B nel 1988. Ammoniti: Loreti, Di Dio, Federici. Angoli: 2-9. Recupero: pt 1', st 3’.

RENATO CURI ANGOLANA-ISERNIA 0-0

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Lupinetti 6; Natalini 6, Cancelli 6, Di Camillo 6 (1’ st De Matteis 6); Di Francia 6, Marotta 6, Sparvoli 5,5 (12’ st Pagliuca 5,5), Forlano 5, Isotti 5,5; Bongermino 5,5 (42’ st Spadaccini sv), Farindolini 5,5. A disp.: Angelozzi, Quitadamo, Scordella, Della Sciucca, Fedele, Carpegna. All.: Miani 6.

ISERNIA (4-4-2): Navarra 6; Corbo 4, Maresca 6, Vitiello 6, Cavallini 6; Caiazza 5,5, Noto 5,5, Pepe 6, Mellone 5,5 (39’ pt Spasiano 5,5); Fontana 5,5 (39’ pt Riccardi 5,5, 19’ st Feliciello 5,5), Tufano 5,5. A disp.: Romagnini, Castorina, Colasante, Rota, Manocchia, Galano. All.: Mazzullo 6.

ARBITRO: Ruggiero di Roma 6.

NOTE: spettatori 250 circa. Espulsi al 29’ pt Corbo (I) per doppia ammonizione e al 37’ st Forlano (R) per condotta violenta. Ammoniti: Forlano, Marotta, Isotti, Noto. Angoli: 4-2. Recupero: 3’ pt, 4’ st.



TERMOLI-SULMONA 2-1

TERMOLI (3-5-2): Patania 5,5; Calabrese 6 Ibojo 6 Fusaro 5; Viteritti 5,5 Mandorino 7 Falco 5,5 (38’ pt Forò 6,5) Basso 5,5 (8’ st D’Alessio 6) Di Mercurio 7; Genchi 5 (15’ st De Tommaso 6,5) Miani 5. A disp. Teoli, La Rosa, Noviello, Santoro, Siano, Testa. All. Giacomarro.

SULMONA (4-2-3-1): Falso 6,5; Di Berardino 5,5 Brack 5,5 Cirina 6 Nicolai 5,5; Bensaja 5,5 Vitone 6; Proietti 6 (30’ st Bordon sv) Montesi 6 (34’ st Tofani sv) D’Angelo 5,5 (30’ st Taormina); Ceccarelli 6,5. A disp. Moggio, Sursini, Abdja, Cibelli, Gasperini, Marangon. All. Mecomonaco.

ARBITRO: Gironda Veraldi di Bari 6.

RETI: 19’ st Forò (T), 36’ st Di Mercurio (T), 41’ st Ceccarelli (S).

NOTE: spettatori 800 circa. Ammoniti Ceccarelli, Mandorino, Fusaro, Brack. Espulso Di Mercurio (T) per doppia ammonizione al 47’ st. Allontanato il tecnico Mecomonaco al 22' st per proteste. Recupero: pt 2’, st 6’.